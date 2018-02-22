Бывший член штаба Навального регистрирует "Партию прогресса"

Бывший заместитель главы московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов принял участие в съезде "Партии прогресса" и подал документы на ее регистрацию в Министерство юстиции. Об этом сам Серуканов сообщил в своем фейсбуке. Информацию подтвердил также политтехнолог Андрей Богданов.

"Партия прогресса" – название партийного проекта Алексея Навального, который, однако, был лишен регистрации. На 3 марта соратники Навального назначили очередной съезд, после которого собирались вновь подать документы на регистрацию. Теперь Навальный и его соратники обвиняют Серуканова в "захвате" названия и символики. "Если человек ведет себя как мурзилка, то это всегда мурзилка", – написал о Серуканове Навальный. Он уточняет, что речь идет не о новой партии, а о переименовании уже существующей, зарегистрированной ранее людьми Богданова:

Оппозиционер напоминает, что политтехнолог Богданов тем же методом ранее сорвал регистрацию партии Навального "Народный альянс".

Серуканов несколько лет входил в число сотрудников Навального, а после начала предвыборной кампании стал заместителем начальника московского штаба оппозиционера. В конце 2017 года он, однако, заявил о провале кампании Навального, объявил о своем уходе из штаба и разочаровании в оппозиционере. Сторонники Навального обвинили его в работе на Кремль.