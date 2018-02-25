Человек в истории. Эфир в 18.05

Дневники уральского мальчика “из бывших” и записки крестьянина-единоличника с юга России. Врачи-вредители и инженеры-троцкисты: история большого террора через старинные документы и современные расследования. Три войны, две революции, коллективизация и блокада, оттепель и перестройка. Как ездили на торфоразработки в 60-е и как переселялись из Узбекистана в Воронежскую область в 90-е? Откуда взялся православный крест на мусульманском кладбище? Интересует ли молодое поколение, родившееся в 90-е, семейная история? Как противоречат друг другу официальная версия и частная жизнь? Должна ли история быть личной? Проект общества “Мемориал” для молодежи “Россия – ХХ век”.

Сборник текстов старшеклассников “Человек в истории” вышел в разделе “Ангедония” издательства АСТ.

Людмила Улицкая, писатель, автор предисловия к книге; Семен Шешенин, редактор сайта “Уроки истории”; Илья Данишевский, редактор проекта “Ангедония” издательства АСТ; в скайпе Даниил Мочалов, студент Московского Открытого университета, и Оксана Елисова, студентка истфака МПГУ.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова