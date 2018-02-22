Парламент Нидерландов признал геноцидом убийства армян в 1915 году

Парламент Нидерландов в четверг принял решение признать геноцидом массовое убийство 1,5 миллионов армян в 1915 году в Османской империи. Этот шаг, принятый при поддержке всех основных партий, может еще больше осложнить дипломатические отношения между Гаагой и Анкарой.

В прошлом году голландцы запретили турецкому министру проводить агитацию в Нидерландах среди проживающих там турок во время избирательной кампании.

Более десяти других стран Евросоюза приняли аналогичные резолюции о событиях 1915 года. Турция отрицает, что убийства, совершенные в разгар Первой мировой войны, представляют собой геноцид.