Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Парламент Нидерландов признал геноцидом убийства армян в 1915 году

Здание парламента Нидерландов

Парламент Нидерландов в четверг принял решение признать геноцидом массовое убийство 1,5 миллионов армян в 1915 году в Османской империи. Этот шаг, принятый при поддержке всех основных партий, может еще больше осложнить дипломатические отношения между Гаагой и Анкарой.

В прошлом году голландцы запретили турецкому министру проводить агитацию в Нидерландах среди проживающих там турок во время избирательной кампании.

Более десяти других стран Евросоюза приняли аналогичные резолюции о событиях 1915 года. Турция отрицает, что убийства, совершенные в разгар Первой мировой войны, представляют собой геноцид.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG