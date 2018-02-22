Латвия запретила въезд 49 фигурантам "списка Магнитского"

Власти Латвии запретили въезд почти 50 иностранцам, внесенным в так называемый список Магнитского. Об этом в четверг, 22 февраля, написал в микроблоге Twitter латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. "В соответствии с постановлением сейма (парламента Латвии) и на основании закона об иммиграции я запретил въезд на территорию Латвийской Республики 49 человек, давая ясный сигнал о том, что права человека имеют значение", – заявил Ринкевич.

Сейм Латвии одобрил введение санкций против фигурантов "списка Магнитского" 8 февраля. В законопроекте были указаны 49 физических лиц, которым следует запретить въезд в страну.

Латвия стала шестым государством, принявшим подобный закон. Ранее "закон Магнитского" был принят в США, Канаде, Великобритании, Эстонии и Литве.