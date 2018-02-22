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Суд арестовал Леонида Волкова на 30 суток за ретвит видео

Глава штаба политика Алексея Навального Леонид Волков арестован на 30 суток за ретвит в социальной сети Twitter видеоролика с задержанием Навального, сообщает он.

​По словам Волкова, к нему "с боем" допустили адвокатов. Журналистов к задержанному не пускают.

Волков был задержан в четверг в московском аэропорту Шереметьево сотрудниками полиции. Он должен был вылететь в Уфу, где планировал провести встречу с местными волонтерами и сторонниками оппозиционного политика. Позднее Волкова доставили в отдел полиции "Даниловский".

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