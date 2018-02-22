"Дождь" сообщил о приставаниях депутата Слуцкого к журналисткам

Телеканал "Дождь" сообщил со ссылкой на ряд журналисток, работающих в парламентском пуле, что председатель комитета по международным делам Госдумы депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий "сексуально домогался". Одна из журналисток парламентского пула рассказала "Дождю" на условиях анонимности, что Слуцкий приставал к ней. По словам собеседницы "Дождя", на вопрос, когда она может зайти к нему за комментарием, "он отвечал, что после 22:00 и спрашивал, дома ли она и где она живет". Также когда она спрашивала у Слуцкого, что он будет обсуждать на встрече лидером c "Национального фронта" Марин Ле Пен, он ответил: "Тебя и твое поведение".

О действиях Слуцкого, которые она расценила как домогательства, ранее рассказывала еще одна журналистка, но пояснила, что не хотела предавать эти случаи огласке, так как боится, что не сможет больше работать в Думе. По ее словам, в связи с этим она также испытывала трудности с работой. Эти случаи не получили правовой оценки, так как источники "Дождя" не обращались в правоохранительные органы.

Сам Слуцкий отрицает эти обвинения. На вопрос Дождя, домогался ли он журналисток, депутат ответил: "Пусть скажут мне. Забавно". На уточняющий вопрос, подтверждает ли он факт домогательств, Слуцкий всё отверг.

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты Владимир Жириновский заявил, что у него нет информации о том, что депутат Госдумы и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий приставал к журналисткам парламентского пула. Об этом он рассказал в эфире "Дождя". Жириновский пообещал проверить информацию о возможных домогательствах депутата Слуцкого к журналисткам.