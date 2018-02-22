Петербуржец в прямом эфире пожаловался, что его избили в полиции

Житель Петербурга Рустам Клычев вышел в прямой эфир "ВКонтакте" из полицейской машины и сообщил, что его избили. Вскоре он скончался от удушья в отделе полиции.

Днем 21 февраля полицейские задержали 34-летнего жителя Петербурга Рустама Клычева, который, как утверждает полиция, был пьян. Клычев опубликовал на своей странице "ВКонтакте" видеозапись, снятую в полицейской машине. Через минуту Клычев вышел со своей страницы "ВКонтакте" в прямой эфир, в ходе которого продемонстрировал травму и еще раз прокомментировал свое задержание.

Запись прерывается, когда к Клычеву раздраженным тоном обращается, вероятно, сотрудник полиции.

В сообщении ГУ МВД по Петербургу говорится, что задержанного за административное правонарушение мужчину доставили в отдел полиции № 23. Вскоре врачи констатировали смерть в изоляторе временного содержания. Задержанный, вероятно, скончался от удушья.

На следующий день, 22 февраля, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека по неосторожности. По данным ведомства, на теле Клычева были обнаружены "повреждения, характерные для удушения". Как выяснила "Медиазона", одна из родственниц Клычева на своей странице "ВКонтакте" рассказала, что погибший был женат и воспитывал двух дочерей.