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Умер Валентин Фалин, советский партийный чиновник и дипломат

Валентин Фалин

Скончался бывший высокопоставленный партийный чиновник ЦК КПСС и советский дипломат Валентин Фалин. Агентство РИА Новости со ссылкой на родственников сообщает, что Фалин умер на 92-м году жизни.

Валентин Фалин (справа) и Вилли Брандт во время визита в Москву в 1989 году
Валентин Фалин (справа) и Вилли Брандт во время визита в Москву в 1989 году

В 1971-1982 годах Фалин был послом СССР в Бонне, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете "Известия", в 1986-1988 годах был председателем правления Агентства печати "Новости".

Был доктором исторических наук, участником переговоров об объединении Германии. В последнее время выступал с резкими антиамериканскими заявлениями.

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