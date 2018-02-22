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Пытки. Фрагмент интервью с Али Ферузом после освобождения

Пытки. Интервью с Али Ферузом после освобождения
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Пытки. Интервью с Али Ферузом после освобождения

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Пытки. Интервью с Али Ферузом после освобождения

Утром 15 февраля журналист "Новой газеты" Али Феруз сел в московском аэропорту на самолет во Франкфурт.

На этом закончилось длившееся полгода ожидание пыток и смерти: в августе Феруз был задержан в Москве для депортации на родину, в Узбекистан – страну, где его пытали, принуждая к сотрудничеству со спецслужбами, и откуда он бежал.

После огромной общественной кампании в защиту Феруза российский суд приостановил дело о депортации и позволил ему уехать в третью страну.

Спустя несколько дней после приезда в Германию Феруз дал интервью Радио Свобода – о том, чем были для него полгода ожидания высылки в российском центре временного содержания иностранных граждан, о попытке самойбийства в суде, и о кампании в его поддержку.

Полный текст интервью с Али Ферузом будет опубликован в ближайшие дни.

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