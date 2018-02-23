Россия заблокировала в ООН резолюцию о перемирии в Сирии

Россия вечером в четверг заблокировала в Совете Безопасности ООН принятие резолюции о 30-дневном перемирии в Сирии. Посол России в ООН Василий Небензя назвал предложенный Швецией и Кувейтом проект "нереалистичным". Проект резолюции ранее критиковал глава МИД России Сергей Лавров, утверждая, что перемирие не должно распространяться на те группировки, которые Москва считает террористическими.

Среди них - противники режима сирийского президента Башара Асада в Восточной Гуте, пригороде Дамаска. Именно бомбардировки этого анклава, который контролирует вооруженная оппозиция, стали поводом для созыва заседания Совета Безопасности ООН. Сирийская оппозиция и международные гуманитарные организации заявляют о большом числе жертв среди мирного населения в результате бомбардировок.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт возложила на Москву ответственность за кровопролитие в Восточной Гуте. "Если бы Россия не поддерживала сирийский режим, этих смертей и разрушений не было бы" - заявила она.

В то время как представители стран Запада опасаются, что сирийская армия в ближайшее время может начать наступление на Восточную Гуту, которое приведет к новым жертвам, сирийский посол в ООН подтвердил, что именно таковы планы Асада. Он заявил, что Восточная Гута станет "вторым Алеппо", имея в виду операцию по взятию правительственными войсками восточной части города Алеппо в декабре 2016 года, которая также сопровождалась гибелью множества мирных жителей.