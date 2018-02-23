СМИ: Пригожин причастен к завершившейся разгромом атаке наемников в Сирии

В планировании нападения воюющих на стороне режима президента Сирии Башара Асада российских наемников на Сирийские демократические силы - союзников международной коалиции во главе с США - 7 февраля принимал участие бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют другом Владимира Путина. Это утверждает газета Washington Post, ссылаясь на данные разведки о переговорах Пригожина с сирийскими военными и чиновниками.

Пригожина называют главным организатором и спонсором так называемой "частной военной компании Вагнера", в рядах которых в Сирии воюют сотни граждан России.

По данным перехвата переговоров Пригожина с сирийскими представителями, он якобы заявлял, что подготовил "хороший сюрприз" для Башара Асада, о котором станет известно в период с 6 по 9 февраля. Как утверждает Washington Post, Пригожин также получил заверения, что "работа будет оплачена". В расследовании также говорится, что Пригожин в январе и начале февраля неоднократно общался с главой администрации Владимира Путина Антоном Вайно, но о чем они говорили - неизвестно.

7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии произошел бой между проправительственными формированиями и Сирийскими демократическими силами, помощь которым оказала авиация США. В результате нападавшие были разбиты, погибли, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сот человек, в том числе множество граждан России, предположительно, бойцов ЧВК "Вагнера". Российские власти, сперва отрицавшие гибель россиян, признали, что в столкновении пострадали десятки российских граждан. МИД России подчеркивает, что речь не идет о военнослужащих.

Цель попытки наступления ЧВК "Вагнера" на союзников США в Сирии пока неясна. По некоторым сообщениям, наемники намеревались взять под контроль крупный нефтеперерабатывающий завод.

Спецпрокурор Роберт Мюллер недавно обвинил Пригожина, которого называют "поваром Путина", в финансировании так называемой "фабрики троллей", ответственной за вмешательство в избирательную кампанию в США в 2016 году.