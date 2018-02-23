В Аргентине пресекли поставку 389 килограммов кокаина в Россию

Полиция Аргентины пресекла контрабанду 389 килограммов кокаина в Россию. Наркоторговцы собирались поставить его в дипломатическом багаже. Операция проводилась совместно с Россией.

Расследование началось больше года назад, однако официально о его результатах сообщили только в четверг. Поводом для начала расследования послужило обращение посла России. Он сообщил сотрудникам аргентинских спецслужб о странном грузе в посольской школе. Там обнаружили 12 чемоданов с пакетами кокаина.

"Мы обнаружили 389 килограммов кокаина ценой 50 миллионов евро. Теперь вы имеете представление об объемах продажи кокаина в России", – заявила Патриция Булрих, министр безопасности Аргентины. Полицейские заменили наркотик на муку. А чемоданы оснастили GPS-датчиками и отправили в Россию. Там задержали троих человек, в том числе бывшего сотрудника посольства. В Аргентине задержали двоих, включая сотрудника полиции. Еще один подозреваемый находится в розыске.