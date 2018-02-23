Джонсон призвал к единству Запада в неприятии аннексии Крыма

Страны Запада должны противостоять агрессивным действиям России по отношению к Украине "решительным и трезвым образом" – в связи с нарушением ее суверенитета и территориальной целостности. Такое мнение высказал глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон в статье, посвященной четвертой годовщине аннексии Россией Крыма.

Джонсон подчеркнул, что изменение границ и аннексия территорий при помощи силы противоречат как международному праву, так и взятым на себя Россией обязательствам. Санкции, введенные против России в связи с аннексией Крыма, должны оставаться в силе до тех пор, пока регион находится под контролем Кремля, пишет Джонсон.

Британский министр отрицает российские аргументы в защиту аннексии Крыма. Как пишет Джонсон, сам Владимир Путин ранее подтвердил, что решение о военном вмешательстве было принято в ночь на 23 февраля, еще до начала каких-либо волнений в Крыму. Так называемый "референдум" был призван лишь легитимизировать результаты вооруженного вторжения России.

Джонсон также подчеркнул, что Россия по-прежнему использует своих "военных и танки" в конфликте в Донбассе. Он напомнил и о гибели 298 человек, в том числе 10 граждан Британии, при катастрофе "Боинга", сбитого над Донбассом, как пишет Джонсон, "российской ракетой".

Как отмечает Джонсон, неприятие аннексии Крыма не значит, что с Россией необходимо порвать все связи. "Между диалогом и политикой сдерживания нет противоречия", – считает британский министр.