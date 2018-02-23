В Ингушетии и в мире вспоминают жертв депортации чеченцев и ингушей

В Ингушетии сегодня проходят официальные мероприятия в память о жертвах сталинской депортации чеченцев и ингушей. В Назрани у Мемориала памяти и славы состоится траурный митинг, на который соберутся руководители региона, духовные лидеры и жители республики. В мечетях будут читать особые молитвы, посвященные 74-й годовщине депортации.

В Чечне уже несколько лет не проводятся официальные мероприятия в память о жертвах сталинской депортации. День памяти и скорби, отмечавшийся долгое время 23 февраля, в апреле 2011 года был запрещен. Поскольку в этот день чеченцы должны отмечать общероссийские праздники, в частности, День защитника Отечества. В 2012 году глава Чечни перенес День памяти и скорби на 10 мая – дату похорон своего отца, бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова.

Между тем акции памяти жертв сталинской депортации пройдут сегодня во многих городах Европы и США. Чеченцы соберутся на митинги в Париже, Страсбурге, Нанте, Ницце и Тулузе, а также в Гааге, Берлине, Вене, Осло, Стокгольме, Хельсинки, Тбилиси, Стамбуле и Нью-Йорке. Об этом сообщает сайт "Кавказ.Реалии".

23 февраля 1944 года началась депортация почти 650 тысяч ингушей и чеченцев в Среднюю Азию и Казахстан. Половина депортированных погибли в пути. В 1957 году выжившим чеченцам и ингушам разрешили вернуться домой.

В 2004 году Европарламент признал депортацию чеченцев и ингушей актом геноцида.