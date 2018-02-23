Бой в Дейр-эз-Зоре: военные РФ заверили США, что россиян там нет

Российские военные перед боем 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор заявили связавшимся с ними представителям американского командования, что в начавшем наступление на позиции союзников США вооруженном отряде нет граждан России.

Об этом заявила в четверг представитель министерства обороны США Дана Уайт. Наступавшая группировка подверглась ударам американской авиации, погибли, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сот человек, в том числе россияне, предположительно наемники из так называемой "частной военной компании Вагнера".

"Мы воспользовались линией для предотвращения конфликтов и поддерживали связь до, во время и после авиаударов. Русские заверили нас, что они в этом не участвуют", – сказала, в частности, Уайт. По ее словам, американские военные по-прежнему точно не знают, кто именно наступал на их союзников. Известно только, что речь идет о силах, поддерживающих президента Сирии Башара Асада. МИД и Минобороны России ранее категорично заявили, что военнослужащие России в атаке не участвовали.

Газета Washington Post в пятницу сообщила, что к организации наступления был причастен близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют организатором "ЧВК Вагнера". Из его телефонных разговоров, как утверждает газета, следует, что он получил от некоего российского министра согласие на "быстрые и решительные" действия в Сирии. Российская сторона эти сообщения пока не прокомментировала.