Совбез ООН вновь рассмотрит резолюцию о перемирии в Сирии

Совет Безопасности ООН в пятницу вновь рассмотрит проект резолюции о 30-дневном перемирии в Сирии. Накануне ее принятие было заблокировано Россией.

В текст резолюции, предложенной Швецией и Кувейтом, были внесены небольшие поправки. В частности, в ней указано, что перемирие не распространяется на группировки, связанные с террористическими организациями "Аль-Каида" и "Исламское государство". Пока неясно, устроят ли новые поправки Россию, или она, несмотря на них, наложит вето на проект резолюции.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что перемирие не должно распространяться на те группировки, которые Москва считает террористическими. Среди них - противники режима сирийского президента Башара Асада в Восточной Гуте, пригороде Дамаска. Именно бомбардировки этого анклава, который контролирует вооруженная оппозиция, стали поводом для созыва заседания Совета Безопасности ООН. Сирийская оппозиция и международные гуманитарные организации заявляют о сотнях жертв среди мирного населения в результате бомбардировок. в пятницу бомбежки продолжились.

В авиаударах принимает участие и российская авиация. Исследовательская группа Conflict Intelligence Team утверждает, что при ударах по Восточной Гуте используются кассетные и зажигательные боеприпасы, применение которых в местах скопления гражданского населения запрещено международными конвенциями.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт возложила на Москву ответственность за кровопролитие в Восточной Гуте. "Если бы Россия не поддерживала сирийский режим, этих смертей и разрушений не было бы" - заявила она.