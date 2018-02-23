CIT: при бомбежках Восточной Гуты применяются кассетные бомбы

Сирийская и российская авиация при бомбардировках Восточной Гуты – пригорода Дамаска, который находится под контролем вооруженной оппозиции, – использует запрещенные международными конвенциями зажигательные и кассетные боеприпасы.

Это утверждает группа Conflict Intelligence Team (CIT) на основе анализа фотографий и видеоматериалов, поступающих из Восточной Гуты. Эти боеприпасы либо не применялись до вступления в войну России, либо же их применение сошло на нет к 2013 году и возобновилось лишь с началом российской операции в Сирии, отмечает CIT.

Речь идет о фугасных штурмовых или или объемно-детонирующих ("вакуумных") авиабомбах. Кроме того, Восточная Гута подвергается обстрелам из ракет "Точка" и систем залпового огня. Применение этого вооружения в местах концентрации гражданского населения недопустимо по международным соглашениям, отмечает CIT.

За 6 дней интенсивных бомбардировок Восточной Гуты погибли, по данным правозащитников, более 400 мирных жителей. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал к немедленному прекращению огня, чтобы прекратить как бомбардировки, так и обстрелы Дамаска со стороны повстанцев. В Совет Безопасности ООН внесена резолюция о 30-дневном перемирии в Сирии, однако Россия пока блокирует ее принятие.