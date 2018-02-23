Кокаин диппочтой: соцсети о 400 килограммах в посольстве России

Аргентинская полиция совместно с российскими коллегами провела спецоперацию, в ходе которой удалось задержать крупную партию кокаина, обнаруженную на территории посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотики были расфасованы по 12 чемоданам, которые посол РФ Виктор Коронелли увидел в здании посольской школы. После того, как он сообщил о находке в полицию, кокаин оперативно заменили купленной на ближайшем рынке мукой, а чемоданы оснастили GPS-датчиками – и впоследствии арестовали как тех, кто отправил их в Россию дипломатической почтой, так и тех, кто их получил. Фото чемоданов опубликовала в Твиттере министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич:

Позднее Министерство безопасности Аргентины распространило и видео того, как проходила операция:

​В Сети новость обсуждают исключительно в саркастическом ключе:

Андрей Барабанов:

400 килограмм чистого кокаина. Вот это размах, вот это я понимаю наркокартель под прикрытием дипмиссии

Петр Талантов:

Да в любом здании МИДа, я всегда знал! Еще в Кремле поищите. И гашик в ГосДуме.

​Александр Рыклин:

Вчера писали, что в посольстве России в Аргентине нашли 400 кг. кокаина... А сегодня сообщается, что на самом деле – 389 кг. То есть, за ночь 11 кг. – тю-тю...

Валерий Зеленогорский:

Главная версия.

Подкинули из посольства США, для нагнетания противостояния.

Наш ответ не заржавеет, он будет жестким и асимметричным, мы подбросим тонну.

Инна Сергеевна:

Где-то в заснеженном Мордоре грустили депутаты и сенаторы, оставшиеся без подарков к 23 февраля...придется с рыбками на яхтах теперь вальсировать на сухую или под боярышником.

Есть и обличительные комментарии, в которых пеняют на отсутствие официальной реакции со стороны российского МИДа и отмечают, что в прошлом году секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев посетил Аргентину и подписал меморандум о сотрудничестве в том числе по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Между тем визит Патрушева вполне мог быть частью этой спецоперации, скоординированной на высшем уровне: следствие велось с 2016 года. Претензий к действующим российским дипломатам тоже быть не может – напротив, именно благодаря послу Виктору Коронелли и удалось раскрыть схему, в которую были вовлечены два бывших сотрудника посольства, бухгалтер Али Абьянов и сотрудник дипмиссии Александр Чикало (оба уже арестованы). Арестован также сотрудник полиции Буэнос-Айреса, гражданин Аргентины Иван Близнюк, который предположительно должен был помочь провести чемоданы через таможенный контроль, и двое получателей груза на российской стороне: Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, сообщает министерство безопасности Аргентины. Операция еще не окончена: власти продолжают розыск координатора перевозки, который проходит в деле под кодовым именем "К." и предположительно скрывается в Германии. МИД России в лице Марии Захаровой после некоторой задержки все же выступил с официальным комментарием:

Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства.

Удивлены, как эта тема освещается «экспертами», некоторые из них договорились до того, что данный случай «бросает тень» на наше диппредставительство. Всё с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского Посла и дипломатического персонала.

Есть, впрочем, и комментаторы, которые отдают должное послу, с чьей помощью была раскрыта схема – и даже опасаются, что те, для кого предназначался кокаин, могут ему отомстить: