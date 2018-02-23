Украина подписала с General Electric соглашения на один миллиард долларов

Украина подписала с американской корпорацией General Electric соглашения о закупке и модернизации украинского парка тепловозов и начале производства в Украине комплектующих к американским локомотивам. Соглашения на общую сумму один миллиард долларов подписаны в пятницу, 23 февраля, в Киеве представителями американской компании и двух украинских – "Укрзализныця", "Укрэксимбанк". На церемонии подписания присутствовали президент Украины Петр Порошенко и посол США в Украине Мари Йованович.

"Эти соглашения позволят достигнуть интегрированности наших экономик и создать сотни новых рабочих мест и в США, и в Украине. Используя американские технологии, Украина модернизирует свою сеть железных дорог и таким образом расширит возможности экспорта сельскохозяйственных товаров и экспорта в целом", – отметила Мари Йованович.

Подвижной состав "Укрзализныци" изношен на 90% и давно нуждается в срочном обновлении. Первые американские локомотивы серии Evolution ТЭ33А поступят в распоряжение украинских железнодорожников уже этой осенью.

Численность первой партии, которая будет поставлена до апреля 2019 года, – 30 тепловозов. В этой партии доля украинских комплектующих должна составлять не менее 10%. Один локомотив GE обойдется украинской компании примерно в 4,5 миллиона долларов.

Согласно подписанным документам, второй этап предусматривает поставку Украине в течение 7 лет от 150 до 175 американских тепловозов. Они должны состоять уже не менее чем на 40% из украинских комплектующих. Совместное с GE производство железнодорожной техники планируется, в частности, наладить на Крюковском вагоностроительном заводе в Полтавской области.

Украинские предприятия, которые будут задействованы в кооперации и сертифицированы General Electric, получат возможность стать поставщиками товаров и услуг для GE и других производителей при реализации аналогичных проектов в других странах.