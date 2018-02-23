МИД РФ: груз с наркотиками в Аргентине принадлежал техперсоналу

Партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий российской дипмиссии в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, работавшему по срочному договору. Готовый к отправке груз с наркотиками был обнаружен полтора года назад в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В четверг, 22 февраля, власти Аргентины объявили о проведении операции против наркоторговцев, которые якобы собирались поставить в Россию 389 килограммов кокаина в дипломатическом багаже. Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве.

По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов.

По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. Предполагаемым организатором преступления, как сообщает аргентинская газета Clarin, может быть российский бизнесмен. В настоящее время, по данным газеты, бизнесмен скрывается в Германии. Власти этой страны получили из России запрос на экстрадицию.

Российский МИД отрицает какую-либо вероятность использования дипломатических каналов для транспортировки наркотиков