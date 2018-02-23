"Рыбкагейт": Навальный удалил со своего сайта ссылку на расследование

Оппозиционный политик Алексей Навальный удалил со своего сайта ссылку, по которой можно было найти материалы расследования о вице-премьере Сергее Приходько и миллиардере Олеге Дерипаске. Об этом сообщило издание МБХ.медиа. По словам Навального, ссылка мало кем посещается, потому что расследование теперь просматривают, в основном, в YouTube. Политик объявил, что после закрытия прежней ссылки, вся информация переносится на внешний ресурс, который, по его словам, "никуда не пропадёт, и люди будут его находить".

Навальный подал иск к Роскомнадзору, который обязал политика удалить с сайта Navalny.com данные расследования Фонда борьбы с коррупцией про руководителя аппарата правительства Сергея Приходько и миллиардера Олега Дерипаску. Об этом сообщалось 13 февраля со ссылкой на текст иска.

Дерипаска и Приходько назвали расследование Навального "провокацией". Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского суда Краснодарского края внес видеозапись расследования и блог Навального в реестр запрещенных сайтов. Ведомство также потребовало от Радио Свобода, "Медиазоны", Znak.com, Newsru.com, "Сноба" и The Village удалить фотографии, видео и "иную личную информацию" из публикаций о Дерипаске.