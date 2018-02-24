Биатлонисты США и Чехии объявили о бойкоте Кубка мира в России

Федерация биатлона США объявила о бойкоте Кубка мира сезона 2017–2018 годов, который пройдет в Тюмени в марте. Об этом говорится в официальном твиттере организации.

В заявлении, в частности, отмечается, что Россия по-прежнему не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства, а приезжающим в страну спортсменам грозит опасность. Федерация биатлона США также назвала неприемлемым решение Международного союза биатлонистов проводить Кубок мира в Тюмени.

О своем отказе от участия в этапе Кубка мира в Тюмени заявила и сборная Чехии. О решении команды объявил глава чешской спортивной федерации Иржи Хамза. По его словам, таким образом сборная Чехии по биатлону подтвердит свое неприятие употребления допинга российскими спортсменами.

Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс, комментируя решение американской федерации биатлонистов, заявил, что с помощью бойкотов редко можно чего-то добиться.

В конце прошлого года о бойкоте соревнований в Тюмени сообщила Ассоциация биатлона Канады. Свое решение биатлонисты объяснили недоверием к российской антидопинговой системе.

