В Сергиевом Посаде неизвестные подожгли автомобиль журналиста

В Сергиевом Посаде подожгли автомобиль журналиста Андрея Трофимова – основателя независимого интернет-издания "Альтернативная газета". По данным местных СМИ, ночью машину облил горючей жидкостью неизвестный, который скрылся на темной иномарке. Автомобиль Трофимова получил серьезные повреждения.

Журналист связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью, в частности – критикой в адрес главы Сергиево-Посадского района Михаила Токарева и депутата Госдумы Сергея Пахомова.

В марте прошлого года Трофимова задержали, когда он направлялся на встречу с Токаревым. В 2016 году квартиру журналиста обыскивали в рамках расследования дела об экстремизме. В конце 2014 года Андрей Трофимов оказался в центре скандала, когда попытался снять прибытие в город на вертолете Игоря Чайки – сына генпрокурора России. Видеоролик своей перепалки с охранником Чайки журналист выложил в интернет.