Рик Гейтс признался в сговоре против США

Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Рик Гейтс признался в даче ложных показаний и сговоре против США. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт заявил о своей невиновности. Ему, как и Гейтсу, предъявили обвинение в лоббировании интересов правительства Украины, отмывании средств и финансовых махинациях. По данным издания The Hill, в обвинительном заключении говорится, что Манафорт потратил более двух миллионов долларов на выплаты европейским политикам. Издание утверждает, что средства выплачивались от лица украинской Партии регионов, возглавляемой тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Манафорт и Гейтс – первые задержанные по делу о вероятном вмешательстве Кремля в выборы президента США. При этом выдвинутые им обвинения не касаются расследования "российского следа".

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.