В Афганистане жертвами нападений талибов стали около 30 человек

В Афганистане жертвами нескольких нападений талибов стали не менее 30 человек.

В субботу утром стало известно, что один нападавший подорвался у здания штаба НАТО в Кабуле. Погибли как минимум два человека, около 10 получили ранения. Афганские власти сообщили, что жертвами стали как военные, так и мирные граждане. Вскоре местные СМИ написали о нескольких нападениях талибов на базы афганской армии.

Агентство Reuters отмечает, что атаки произошли вскоре после завершения визита в Афганистан представителей НАТО, которые пообещали поддержку президенту Ашрафу Гани в борьбе с талибами.