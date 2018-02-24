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В Афганистане жертвами нападений талибов стали около 30 человек

Кабул, силы безопасности вблизи места нападения 24 февраля 2018

В Афганистане жертвами нескольких нападений талибов стали не менее 30 человек.

В субботу утром стало известно, что один нападавший подорвался у здания штаба НАТО в Кабуле. Погибли как минимум два человека, около 10 получили ранения. Афганские власти сообщили, что жертвами стали как военные, так и мирные граждане. Вскоре местные СМИ написали о нескольких нападениях талибов на базы афганской армии.

Агентство Reuters отмечает, что атаки произошли вскоре после завершения визита в Афганистан представителей НАТО, которые пообещали поддержку президенту Ашрафу Гани в борьбе с талибами.

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