Эстония сегодня отмечает 100-летие государственной независимости

Эстония отмечает сегодня, 24 февраля, 100-летие независимости государства. В Таллине прошел военный парад с участием более одной тысячи военнослужащих, около 100 единиц боевой техники. Были представлены, в частности, танки Challenger-II и боевые машины пехоты Warrior из состава боевой группы НАТО, закупаемые Эстонией у Южной Кореи самоходные гаубицы и мотострелковая техника украинского производства. На параде была продемонстрирована американская противоракетная система Patriot.

Над площадью Свободы пролетели вертолеты и самолеты Военно-воздушных сил Эстонии и эстонской Пограничной охраны. Зрители смогли увидеть в небе над городом два вертолета США Black Hawk, три истребителя Eurofighter из Италии и два истребителя F-16 Военно-воздушных сил Дании. Воздушный парад завершили восемь истребителей F-16 военно-воздушных сил США.

В городах Эстонии сегодня проводятся богослужения, возложение цветов к памятникам национальным героям.

24 февраля 1918 года в результате распада Российской империи была провозглашена независимость Эстонской Республики. 2 февраля 1920 года Советская Россия и Эстония подписали мирный договор о взаимном признании.