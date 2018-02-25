США: Демократы распространили отчет о слежке за помощником Трампа

Демократы — члены Комитета по разведке Палаты представителей обнародовали в субботу свою версию решения ФБР установить слежку за бывшим помощником Трампа Картером Пейджом.

Республиканский меморандум на сей счет был опубликован несколько недель назад. В нем говорилось, что ФБР, испрашивая санкцию суда на слежку за Пейджом на пике предвыборной кампании 2016, не раскрыло того факта, что запрос основывается на непроверенном компромате на кандидата Трампа, собранном в Москве быывшим сотрудником британской разведки. ФБР якобы также утаило от суда, что сбор компромата оплачивался частично избирательным штабом

Хиллари Клинтон.

Согласно меморандуму, выпущенному демократами, информация в досье была лишь “мапой частью“ доказательной базы, представленной суду, и что расследование предполагаемых контактов окружения Трампа с Россией было инициировано ФБР до того, как англичанин передал ему добытые им сведения. Российские спецслужбы, утверждают авторы отчета демократов, делали многочисленные попытки завербовать Пейджа, как до, так и после выборов, однако точные даты, когда предпринимались эти попытки, вымараны из документа из соображений секретности по настоянию Белого дома. По той же причине удалены из него и многие другие улики на Пейджа, имевшиеся у контрразведки.

Содержание разговоров Пейджа с россиянами было настолько подозрительным, что ФБР вызвало его на беседу в марте 2016 года, примерно в то время, когда он включился в кампанию Трампа. Что касается слежки, то она началась уже после того, как он спустя несколько месяцев покинул штаб республиканского кандидата.

Кроме того, как подчеркнул зампред Комитета по разведке Адам Шифф, ФБР, вопреки утверждениям республиканцев, не скрыло от суда ни происхождения досье на Трампа, составленного англичанином Кристофером Стилом, ни возможной тенденциозности сделанных им выводов, поскольку Стил, помимо сильной личной антипитии к Дональду Трампу, выполнял задание его оппонентов - демократов.