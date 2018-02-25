В городах России проходят акции в память о Борисе Немцове

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России в воскресенье пройдут акции в память о убитом оппозиционном политике и бывшем заместителе премьер-министра Борисе Немцове.

Митинги уже состоялись в Новосибирске, Ижевске, Казани и еще нескольких городах.

Запланированные в более чем двух десятках городов акции проводятся накануне трехлетней годовщины убийства Немцова в центре Москвы. Как отмечают западные агентства, убийство вызвало международное осуждение и напомнило об опасностях, с которыми сталкиваются россияне, выступающие против властей. Немцов, резко критиковавший президента Владимира Путина, был застрелен на мосту возле Кремля 27 февраля 2015 года.

В июле московский суд признал пятерых уроженцев Чечни виновными в убийстве политика и приговорил их к длительным срокам тюремного заключения. Родственники и соратники Немцова считают, что к убийству причастны власти Чечни. Они настаивают, что правосудие не свершится до тех пор, пока заказчики убийства не будут наказаны.

Запланированные 25 февраля демонстрации проходят через несколько дней после того, как мэр Москвы объявил, что в честь Немцова будет установлена мемориальная доска на доме, где он жил. Сергей Собянин 22 февраля написал в Твиттере, что решение о установке мемориальной доски было принято по просьбе кандидата в президенты Ксении Собчак.

Власти Москвы ранее не позволили активистам установить аналогичную табличку на Большом Москворецком мосту, где был застрелен Немцов. Сторонники оппозиционера создали там временный мемориал, который неоднократно разоряли сотрудники коммунальных служб и полицейские.