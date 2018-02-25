МОК сохранил в силе отстранение команды России от Олимпиады

Международный олимпийский комитет сохранил в силе отстранение Олимпийского комитета России от участия в зимних Играх в Пхенчхане. Сборная олимпийских спортсменов из России не сможет пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады 25 февраля.

Причиной продления запрета МОК называются два выявленных в Пхенчхане случая нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами — керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

Сегодня Российская сборная по хоккею обыграла команду Германии в овертайме финала зимних Игр в Пхенчхане со счетом 4:3, сообщает РИА Новости. Таким образом, спортсмены принесли вторую золотую медаль России.