"Убит под окнами Кремля": марш памяти Немцова в постах из соцсетей

25 февраля, накануне третьей годовщины убийства Бориса Немцова, в городах России прошли марши его памяти. Накануне акции Сергей Кальварский напомнил с помощью видео в Фейсбуке о журналистах и общественных деятелях, убитых по политическим мотивам, и призвал всех принять участие в акции.

С призывами выходить на марш выступали и другие журналисты.

В Москве в марше приняли участие политики и активисты всевозможных оппозиционных движений.

Мелькали даже флаги СПС.

Плакаты с надписями "Путин, хватит врать и воевать" и "Я против аннексии Крыма" на шествие не пропустили. Полиция также не позволила пронести баннер "Русский, проснись! Русский, борись!" и флаги с новгородским крестом, а у активистов "Открытой России" потребовали вырезать с плакатов логотипы. Одного молодого человека с плакатом "Борись!" сочли нужным задержать за мятый паспорт.

Несмотря на полицейский контроль, плакатов с критикой в адрес Путина на шествиях было немало.

В Нижнем Новгороде марш состоялся невзирая на то, что власти отказались его согласовать.

В Екатеринбурге полиция попыталась задержать человека с украинским флагом, но его отстояли другие участники шествия.

В Петербурге задержали активистов движения "Весна" и женщину с антипутинским плакатом.

Несмотря на то, что день выдался морозным, марш в Москве собрал большое количество участников - по данным "Белого счетчика", 7,6 тысяч. Полиция оценила численность шествия в 4,5 тысячи человек. После окончания марша многие участники отправились на мост, где был убит Борис Немцов.

Олег Козырев:

В этом году, как и в прежние годы, главные лозунги Марша были антипутинскими, призывавшими к расследованию убийства Немцова. Много антикадыровских кричалок было. Были требования свободы Титиеву. Ну и вообще требовали свободы всем политзэкам.

Из нового это конечно выборные кричалки. Большинство кричало за бойкот/забастовку. Но в колонне Яблока, конечно, наоборот кричали про выборы и за Явлинского. Маршу это противоречие лозунгов не мешало, скорее наоборот показывало, что он объединил разных людей.

Из политдвижений присутствовали почти все оппозиционные силы. И сторонники Навального, и Солидарность, и Парнас, и Демвыбор, и Яблоко, и сторонники Собчак, и анархисты, и социалисты, и националисты. Были и локальные движения и колонны.

В лозунгах конечно присутствовала и украинская тема, т.к. все помнят, насколько Немцов был против войны с Украиной.

Рад, что в этом году не было среди политзэков портрета Удальцова. Сергей уже на свободе. Сам Удальцов на марш вроде бы не пришел.

Людей визуально было меньше, чем обычно. Не знаю из-за погоды или просто как-то в этот раз не слишком все агитировали и распространяли информацию о марше. И все же пришло много людей.

Не сомневаюсь, что этот марш станет важным мемориальным событием для нашей страны, наподобие дня Мартина Лютера Кинга в США. И день памяти Бориса Немцова станет в ряд важных государственных дат России. Но до того надо отправить на скамью подсудимых всех заказчиков и всех, кто покрывает заказчиков убийства Немцова.

​Альфред Кох:

Я, по понятным причинам, не мог принять участие в марше в память Бориса Немцова. Могу только поблагодарить всех, кто принял в нем участие. Спасибо вам всем. Я горжусь вами. Это хорошо, что в России еще есть кем гордиться. Это все, что я могу сейчас сказать.

Мария Баронова:

Каждый раз думаю, что Немцову было бы очень приятно, что есть день, когда никто ничего не делит и все пересчитываются. И узнают, что так-то нас становится больше.

Кирилл Шулика:

Важно, что акция памяти собирает всех - от левых до правых. И это тоже символично - Немцов тоже всех объединял, в том числе на уличных акциях. И всегда всем было комфортно. Поэтому на Маршах памяти важно воссоздавать такую атмосферу. Жаль, что не все прислушались к призыву не распространять на Марше свою агитацию. Ну да ладно... Эти люди приходят и уходят, а Марш останется надолго.

Он останется и в прекрасной России будущего, когда именем Немцова будут названы улицы и будут стоять памятники.

Павел Пряников:

Сегодня день памяти Бориса Немцова, убитого три года назад. И сегодня в Москве марш его памяти. Я никогда не был фанатом Немцова и его либеральных идей. Но он был открытым человеком, говорил всегда то, что думал, никого не боялся. Бойцом был. А его смерть вообще примирила Немцова со всеми. Если и были у него грехи, такая мученическая смерть всё списала.



И всё это понимают многие люди. Сегодня в Москве на марш памяти Бориса Немцова вышло почти 10 тысяч человек. В 15-градусный мороз. Это в пять раз больше, чем на последних мероприятиях Навального. В восемь-десять раз больше, чем у Грудинина или Жириновского.



Мёртвые у нас популярнее живых.