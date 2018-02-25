В Южной Корее завершилась зимняя Олимпиада-2018

В Южной Корее завершилась зимняя Олимпиада. На церемонии закрытия в Пхенчхане погасили олимпийский огонь. Спортсменам из России не разрешили пронести свой флаг -– они снова прошли под нейтральным флагом. Сборную России отстранили от Олимпиады из-за допингового скандала на Олимпиаде в Сочи. Во время Олимпиады в Южной Корее запрещенные вещества нашли в пробах керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.

Сборная Норвегии стала победителем неофициального общекомандного зачета зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Норвежские спортсмены на Олимпиаде завоевали 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых).

Норвежцы в Южной Корее завоевали семь медалей в горнолыжном спорте (1-4-2), шесть – в биатлоне (1-3-2), 14 – в лыжных гонках (7-4-3), пять – в прыжках на лыжах с трамплина (2-1-2), четыре – в конькобежном спорте (2-1-1), одну бронзу в керлинге, одно золото во фристайле, серебро в лыжном двоеборье.

Они установили рекорд по общему числу медалей на одних зимних Олимпийских играх, превзойдя достижение сборной США на соревнованиях в Ванкувере в 2010 году (37).