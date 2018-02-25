В Сеуле утверждают, что Северная Корея открыта для переговоров

В администрации президента Южной Кореи сообщили, что в ходе встречи президента Мун Чжэ Ина и делегации Северной Кореи, приехавшей на Олимпиаду, обе стороны согласились, что межкорейские отношения должны быть более тесными. Ранее официальное северокорейское информагентство ЦТАК заявило, что очередные санкции США против Северной Кореи являются "актом войны".

Президент США Дональд Трамп объявил в минувшую пятницу о масштабных санкциях против Пхеньяна. Глава Белого дома пригрозил перейти ко второй фазе", если санкции окажутся неэффективными, сообщает "Голос Америки".

Санкции направлены на 27 компаний и 28 судов, зарегистрированных в Китае и семи других странах и призваны противодействовать незаконному судоходству и торговле Северной Кореи. Меры предусматривают блокировку активов 27 северокорейских компаний и запрет американским гражданам взаимодействовать с ними.

Новые американские санкции вызвали резкую критику со стороны Пекина. Китайские власти заявили, что санкции США не способствуют прекращению северокорейских программ разработки ядерного оружия и ракет.