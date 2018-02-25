Сирийская армия не соблюдает резолюцию ООН о перемирии

Сирийская авиация в минувшие сутки продолжила наносить удары по Восточной Гуте — пригороду Дамаска, подконтрольному повстанцам. Об этом сообщили Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека и агентство AFP.

По данным наблюдателей, за неделю авиаударов и артобстрелов в Гуте погибли по меньшей мере 519 человек. Среди погибших более ста детей. Центр мониторинга сообщает об ожесточенных наземных столкновениях между правительственными силами и повстанцами на окраинах Гуты.

В субботу Совет безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об установлении немедленного гуманитарного перемирия в Сирии сроком на месяц, чтобы позволить доставить гуманитарную помощь и эвакуировать раненых.

Режим прекращения огня, согласно изначальному проекту резолюции, не распространяется на джихадистские группировки "Аль-Каида" и "Исламское государство". Россия настояла на том, что перемирие не должно распространяться и на другие "связанные с ними" группировки. Эта формулировка может привести к противоречивым трактовкам. Сирийский режим называет террористами повстанцев, которые пользуются поддержкой Запада.