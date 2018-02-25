ФРГ: стали известны кандидаты партии Меркель на посты в правительстве

Партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) определилась с кандидатами на министерские посты в будущем правительстве Германии. Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на источники, близкие к руководству ХДС.

Средний возраст министров по сравнению с предыдущим кабинетом существенно снизился. Будут среди министров и критики Ангелы Меркель. В частности, пост министра здравоохранения должен занять 37-летний Йенс Шпан из консервативного крыла партии, неоднократно выступавший с критическими оценками в адрес федерального канцлера.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, соохранит за собой нынешнюю должность. Глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер станет министром экономики.

Коалиционный договор с социал-демократами отдаёт ХДС пост главы правительства и ещё шесть министерских портфелей. Столько же постов у самх социал-демократов, хотя на выборах 24 сентября прошлого года СДПГ собрала значительно меньше голосов, чем ХДС. Еще три министерства возглавят представители баварского Христианско-социального союза (ХСС), входящего в консервативный партийный блок.

Социал-демократы получили для себя не только внешнеполитическое ведомство, но и министерство финансов, министерство труда и социального обеспечения.

Теперь, для получения санкции самих партий на формирование коалиционного правительства, ХДС в последние дни февраля свой съезд. А СДПГ проводит письменный опрос всех своих членов.