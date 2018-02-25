В Лестере взрыв и пожар – полиция объявила о "крупном инциденте"

Полиция английского города Лестера (регион Восточный Мидленд) объявила о "чрезвычайном происшествии". В начале восьмого часа вечером в воскресенье пожарные и неотложные службы города приняли звонки с сообщениями о "взрыве" на улице Хинкли-роуд. Представитель городских властей сообщил, что шесть пожарных бригад выехали на место происшествия, где в настоящее время проводится "поисково-спасательная операция".

К полуночи московского времени информации о жертвах не было.

Летом 2017 года в Лондоне произошёл крупнейший пожар – сгорел 24-этажный жилой дом, погибли, по меньшей мере, 80 человек, более 70 получили ожоги. Катастрофа вызвала волну негодования среди горожан, которые поставили под сомнение состояние противопожарной безопасности в жилых домах.