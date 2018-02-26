РБК: Кремль готовит новые "майские указы" президента Путина

В Кремле готовят новые "майские указы" по аналогии с поручениями президента Владимира Путина, которые он подписал после победы на выборах в 2012 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника.

Точное содержание новых указов пока не известно. Конкретные предложения Владимир Путин озвучит в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию, которое состоится 1 марта, рассказал один из собеседников издания.

При этом правительство до сих пор не отчиталось о выполнении "майских указов" 2012 года. В последнем отчете говорилось, что поручения президента выполнены на 76 процентов. Путин, в свою очередь, на пресс-конференции в декабре утверждал, что указы исполнены на 94 процента. Однако добавил, что "нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать".

В мае 2012 года Владимир Путин, вступая в должность президента России, подписал 11 документов с поручениями правительству, известных как "майские указы". Они были направлены на повышение качества жизни россиян, в том числе зарплат врачей и учителей, касались экономической, социальной, оборонной и государственной политики.