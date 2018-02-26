Венгрия: правящая партия проиграла на выборах в Ходмезовасархели

В Венгрии правящая партия ФИДЕС (Венгерский гражданский союз) премьер-министра Виктора Орбана неожиданно потерпела неудачу в одной из своих традиционных вотчин в южном городе Ходмезовасархели, где кандидат в мэры Золтан Хегедюш потерпел поражение на выборах.

25 февраля после подсчета 92 процентов голосов, независимый кандидат от оппозиции Питер Марки-Зай получил 57,5 процента и обошел кандидата ФИДЕС Золтана Хегедюша, который набрал 41,6 процента. При этом явка была выше, чем ожидалось, на уровне 62,4 процента, превысив 58,8 процента на последних парламентских выборах в 2014 году.

Ранее правящая националистическая партия Орбана выражала уверенность в победе на выборах мэра в этом оплоте ФИДЕС, которая, как ожидалось, должен была придать импульс для успеха на парламентских выборах 8 апреля. За последние два десятилетия ФИДЕС управлял городом Ходмезовасархели, где проживают около 45 000 человек.

По словам победителя на выборах Марки-Зая, итоги в выборов Ходмезовасархели показали, что люди хотят "избавиться от больших мальчишек, издевающихся над всем классом". "Сегодня началась новая эра", – сказал он, добавив, что его победа свидетельствует о "огромном требовании прекращения коррупции, лжи и запугивания в стране". Независимый кандидат Марки-Зай был поддержан социалистами, радикальной националистической партией "Йоббик" – основной оппозиционной партией, а также LMP – маленькой либеральной партией.

Опросы показывают, что избиратели по-прежнему оказывают предпочтение ФИДЕС на апрельских выборах, но политологи считают, что результаты выборов в Ходмезовасархели могут свидетельствовать о смене настроений и служить стимулом для роста доверия к оппозиции.

Орбан, который, по мнению критиков, слишком близок к президенту России Владимиру Путину, призвал к более тесным связям между ЕС и Москвой и подверг критике то, что он называет "антироссийской" политикой Запада. Орбан в феврале 2017 года заявил, что враждебность по отношению к России стала "очень модной" и это затрудняет экономическое сотрудничество. В своей ежегодной речи 18 февраля Орбан сказал, что "темные облака собираются над Европой" и что Венгрия осталась последним бастионом в борьбе против "исламизации" континента. Правительство Орбана также вступило в конфликт с Центрально-европейским университетом (ЦЕУ) в Будапеште, который был основан финансистом венгерского происхождения Джорджем Соросом и который правительство рассматривает как оплот либеральной оппозиции в Венгрии.