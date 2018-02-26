Верховный суд РФ отказал Собчак в жалобе на регистрацию Путина

Верховный суд России в понедельник отклонил апелляционную жалобу Ксении Собчак на признание законной регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты. Об этом сообщает Интерфакс.

Таким образом, решение первой инстанции вступило в законную силу. Мотивировочная часть решения Верховного суда будет готова в течение трех дней.

16 февраля Верховный суд признал законной регистрацию Владимира Путина на выборах президента и отклонил иск Собчак, которая тоже баллотируется на пост главы государства.

В своем заявлении Собчак указывала, что Путин "не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты", так как неоднократно занимал эту должность. Кроме того, как заявила в иске Собчак, Путин "формально занимал должность председателя правительства" с 2008 по 2012 годы, не имея законной возможности в третий раз выдвинуться на пост президента.

Владимиру Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства.

Выборы президента России назначены на 18 марта. Всего в бюллетене будет восемь кандидатов, включая действующего главу государства.