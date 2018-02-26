Тень дела Магнитского. Глава Банка Латвии отмывал русские деньги?

В Латвии разразился банковский кризис, который грозит перерасти в кризис политический. В Риге был задержан, а затем отпущен под залог глава Банка Латвии Илмарс Римшевичс, занимающий этот пост с 2001 года. Римшевичс подозревается в вымогании взятки у банка, связанного с "делом Магнитского". А гражданин Великобритании и России, владелец латвийского Norvik банка бизнесмен Григорий Гусельников, известный по участию в телеигре "Что? Где? Когда?", обвинил Римшевичса в том, что тот принуждал его к отмыванию денег российского происхождения. Глава Банка Латвии является членом управляющего совета Европейского Центробанка и имеет доступ к секретным сведениям Латвии и ЕС.

События вокруг Банка Латвии и его главы – последние в череде расследований и скандалов, приведших к репутационному кризису банковской системы Латвии, затронувшему на данный момент уже четыре крупных банка страны.

"Молдавский миллиард" и баллистические ракеты

14 февраля Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обвинила латвийский ABLV Bank в организации схем по отмыванию средств и в подкупе латвийских должностных лиц. В докладе FinCEN упоминается участие банка в выводе так называемого "молдавского миллиарда", схемах украинского бизнесмена Сергея Курченко и даже "осуществление транзакций для сторон, связанных с юридическими лицами… которые участвуют в поставках Северной Корее или экспорте из нее баллистических ракет". Минфин США рекомендовал закрыть корреспондентские счета банка в Соединенных Штатах. В течение последующей недели клиенты вывели из ABLV, системного банка, находящегося под непосредственным надзором ЕЦБ, около 600 миллионов евро. Банк заявил, что FinCEN пользовалась устаревшей информацией, и запросил помощи. В ожидании американской проверочной комиссии Банк Латвии выделил банку кредит в размере 97,5 млн евро под залог ценных бумаг. Но это не спасло банк, и 24 февраля ЕЦБ принял решение о его ликвидации.

16 февраля сотрудники латвийского Бюро по противодействию и борьбе с коррупцией (БПБК) провели обыски на рабочем месте и в особняке Илмара Римшевичса, находившегося в тот момент в отпуске в Испании. 17 февраля вернувшийся в Латвию Римшевичс прямо из аэропорта отправился на допрос в БПБК, где был задержан и доставлен ночью в изолятор временного содержания. 18 февраля он уже стал подозреваемым в уголовном деле о вымогательстве и получении взятки на сумму не менее 100 тысяч евро. Получив в качестве меры пресечения запрет на выезд из страны и выполнение должностных обязанностей, глава Банка Латвии вышел на свободу под залог в 100 тысяч евро, внесенных его "хорошим другом".

Антикоррупционное ведомство заявило, что дело Римшевичса не связано ни с одним из действующих в Латвии банков. Однако журналисты не поверили правоохранителям и стали выдвигать различные версии.

Взятка за годовой отчет

По информации газеты Diena, антикоррупционное бюро Латвии, налоговые службы и полиция уже два года совместно расследуют дело ликвидированного в прошлом году банка TKB, который в свое время был вовлечен как минимум в три схемы вывода российских денег: так называемого "молдавского миллиарда" (как и ABLV); капиталов, связанных с делом Магнитского и капитала из Пробизнесбанка. По этому делу уже предъявлены обвинения о вымогательстве и получении взятки администраторам неплатежеспособности банка Марису Спрудсу и Илмарсу Крумсу. "Администратор неплатежеспособности" – это управляющий активами обанкротившегося банка, который эти активы продает. По предположению газеты, и Римшевичс был задержан в связи с этим делом. "Следователи подозревают, – пишет Diena, – что в Латвии длительное время действовала организованная преступная группа с хорошо распределенными ролями, члены которой, используя служебное положение и влияние в политических кругах, вымогали взятки, в том числе у кредитных учреждений".

В деле, по данным газеты, фигурирует эпизод о вымогательстве взятки за утверждение годового отчета. Надзор над латвийскими банками осуществляет не Банк Латвии, а Комиссия по рынку финансов и капиталу (КРФК), но Римшевичс, фактически руководивший главным финансовым органом страны с 1992 года и официально возглавивший его в 2001 году, якобы оказывал на регулятор прямое влияние.

Не соблюдает "правила игры"

Громкий скандал вокруг отчета за 2015 год возник у регулятора с Norvik банком. Банк его попросту не сдал. Журналисты сделали вывод, что задержание Римшевичса – дело рук основного акционера Norvil Григория Гусельникова. В декабре прошлого года акционеры и банк совместно подали третейский иск против латвийского государства в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров – арбитражный суд Европейского союза. По сообщениям в прессе, они пожаловались на нечестный, неправильно мотивированный и необоснованный регулятивный подход. Кроме того, в иске фигурирует администратор Спрудс, управлявший одним из проблемных активов банка. Якобы некое высокопоставленное должностное лицо предложило решить проблему с администратором, заявив, что Гусельников не соблюдает "правила игры", и банкир счел, что у него вымогают взятку.

17 февраля статью на основе интервью с Гусельниковым опубликовало агентство The Associated Press. Руководитель Norvik банка Оливер Брамвел подтвердил AP, что упомянутое в иске должностное лицо – именно Римшевичс. А Григорий Гусельников заявил, что главный латвийский банкир вообще регулярно вымогал у него взятки. Он рассказал корреспонденту AP, что впервые встретился с Римшевичсом в 2015 году при посредничестве доверенного лица главы Банка Латвии Ренарса Кокинса. По его словам, президент Банка Латвии обещал ему помощь при взаимодействии с регулятором в обмен на "сотрудничество" с Кокинсом, которое последний оценил в 100 тысяч евро в месяц, написав цифру на бумажке: "Кокинс не употребил слова "платеж", но сказал, что все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом". Согласно AP, Гусельников отказался сотрудничать, но Кокинс все настойчивей беспокоил его звонками, текстовыми сообщениями, подстраивал встречи. Каждый отказ, по словам Гусельникова, сопровождался давлением со стороны регулятора, который, например, внезапно требовал увеличить собственный капитал банка. "Это был кошмар, длившийся годами", – цитирует AP Гусельникова. И, наконец, однажды при встрече Кокинс предложил через Norvik перечислить 100 млн долларов из России, из которых "Гусельников сможет оставить себе миллион".

Associated Press, ссылаясь на таможенные отчеты, сообщает, что и глава Банка Латвии, и его предполагаемый доверитель начиная с 2010 года регулярно посещали Россию. В подтверждение коррупционного следа агентство опубликовало фотографию, сделанную в 2010 году, видимо, в каюте яхты, находившейся, как предполагают авторы публикации, у побережья Камчатки. Римшевичс запечатлен на ней в компании с Дмитрием Пильщиковым, на тот момент директором Научно-исследовательского института информационных технологий, входящего в оборонную госкорпорацию "Ростех" и попавшего под санкции США.

AP сообщает, что начальником Пильщикова тогда был Сергей Чемезов, соратник и друг Владимира Путина с 1980-х годов. Однако латвийские журналисты выяснили, что тверское НИИ вошло в состав "Ростеха" только в 2014 году. Associated Press особо беспокоит, что Римшевичс входит в совет Европейского центрального банка, а кроме того, имеет доступ к гостайне Латвии, НАТО и Европейского союза и подвержен риску шантажа со стороны кремлевских спецслужб. Римшевичс пытался оспорить подлинность фотографии с Пильщиковым, а потом заявил, что они оказались вместе случайно, а службам безопасности Латвии о фото было хорошо известно.

И, наконец, третью версию своего задержания выдвинул сам Римшевичс – это лоббистская деятельность банков ABLV и Norvik. Свое мнение по поводу конфликта между Банком Латвии и Norvik банком в интервью Радио Свобода высказал инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис:

"Мне трудно поверить, что кто-то пытался что-то вымогать у акционеров. Люди из других банков, которым я могу доверять, говорили мне о том, то господин Спрудс ходил по банкам и делал заявления, что он якобы представляет человека из регулятора или из Банка Латвии, и предлагал за большую сумму решить определенные проблемы. Понятно и то, что его привлекали банки, которые потенциально близки к состоянию неплатежеспособности. Но в принципе я думаю, что регулятор имел неосторожность разрешить господину Гусельникову приобрести банк. По моей оценке, у него не хватает капитала, чтобы затыкать дыры в бюджете, а его положение в конкурентной борьбе безнадежно. Похоже, что акционеры нападают, обороняясь от требований регулятора, и с помощью громких заявлений пытаются повлиять на процесс. Реальностью является то, что на протяжении какого-то времени акционерам было тяжело отвечать на вопросы и соответствовать требованиям регулятора".

Руководитель КРФК Петерис Путниньш заявил, что ничего не знает об участии его подчиненных в деятельности, описанной Григорием Гусельниковым. Источник, который был связан с руководством КРФК в начале рассказанной Григорием Гусельниковым истории, сообщил Радио Свобода, что решения в то время принимались советом в составе пяти человек на основании информации, которая находилась у них на столах и в компьютерах. "О чем эти два товарища (Гусельников и Римшевичс. – Прим. РС) между собой говорили, – заявил источник, – встречались они или нет и зачем, я не знаю – это их взаимные разборки. Кроме того, KNAB должен объяснить народу, почему в пятницу, когда люди стучатся в Банк Латвии и требуют огромную сумму денег под залог ликвидного портфеля, приезжает полиция и проводит обыски и задержание. Можно ли в такой ситуации продолжать выполнение процессуальных действий? Сотрудники бюро являлись в суд, требовали разрешения на обыски, подготавливали обоснование, в то время как в финансовом секторе Латвии происходили события, которые уже обошлись второму по величине банку в 600 миллионов, снятых клиентами со счетов. Наложение этих событий друг на друга подействовало на репутацию латвийской финансовой системы как взрыв ядерной бомбы".

Председатель правления Norvik Banka Оливер Брамвел тоже дал интервью Радио Свобода:

– К сожалению, мы до сих пор не получили добро от Госканцелярии на то, чтобы опубликовать наше заявление в арбитраж, поэтому в публичном пространстве его еще нет. В потоке сумбурных новостей последней недели в том, что Григорий [Гусельников] рассказал в интервью Associated Press, а также в контраргументах, которые на пресс-конференции привел господин Римшевичс, видны какие-то личные отношения. И отдельно от этого стоит спокойный наш международный арбитраж. Между ними есть какое-то несоответствие, я предполагаю.

–​ Господин Брамвел, вы подтверждаете, что именно Илмарс Римшевичс являлся тем высокопоставленным лицом, которое упомянуто в вашем иске в качестве вымогателя взятки?

– Associated Press я подтвердил, что Илмарс Римшевичс упоминался в нашем заявлении в арбитраж как высокопоставленное должностное лицо. Точка. То, что там написано дальше, – похоже, что журналист, пообщавшись с Григорием, почитав материал, к которому он имел доступ, сделал свой вывод. К сожалению, в понедельник все было поставлено с ног на голову: якобы я кого-то в чем-то обвиняю.

–​ Что было сделано на местном уровне? Банк обратился в полицию?

– В ноябре или декабре Григорий подал заявление в местные правоохранительные органы, с тех пор мы с ними сотрудничаем в рамках закона, больше сказать не могу.

–​ Есть ли зависимость исхода суда в Вашингтоне от банковского кризиса, который сейчас разыгрался в Латвии?

– Пообщавшись с юристами в Лондоне, я понял, что юридический процесс все равно долгосрочный. Рассматривается история не одной недели, даже не последнего года, а нескольких лет, различные сценарии и инстанции, в которых мы столкнулись с несправедливыми и непонятными решениями. Верно, что есть кризис, который продлится неделю или даже месяц, и его влияние на банк и в целом банковский сектор будет учтено. Но он не является важным фактом. Надеюсь, что он не повлияет на банковский сектор.

–​ Можете ли вы объяснить суть претензий Norvik банка к латвийскому государству?

– Нет, не могу. Я пытаюсь добиться от Госканцелярии разрешения это опубликовать, тогда не будет неправильных трактовок. Я за такой подход, согласованный обеими сторонами и прозрачный для всех заинтересованных лиц. Чтобы одновременно все – и журналисты, и контрагенты – получили бы доступ к одной и той же информации. Но это может случиться не завтра и даже, возможно, не в ближайший месяц. С регулятором у нас стандартные отношения, в рамках общения, понимания, что где делается. Наша главная задача в течение следующих дней, недель – поддержать стабильную работу банка и сделать так, чтобы эта личная дискуссия между господином Гусельниковым и Римшевичсом не оказала влияния на банк. Надеюсь, что со временем это их личное общение, которое вылилось в публичное пространство, утихнет, – сказал Радио Свобода Оливер Брамвел.

Выйдя на свободу после уплаты залога, Римшевичс провел пресс-конференцию, в которой заявил, что все сказанное Гусельниковым – неправда. Он отказывается освобождать занимаемую должность добровольно, несмотря на призывы Сейма и правительства.