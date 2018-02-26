"Мы летим в огромную яму". Интервью с бизнесменом, выступившим против Путина

В Верхнем Уфалее Челябинской области полиция сорвала со стен нескольких магазинов плакаты с информацией о "блестящих" результатах правления Путина в отдельно взятом городке. Их повесил местный предприниматель, которому уже приходилось таким способом бороться против властей.

Николай Коршунов – хозяин шести небольших торговых точек в моногороде, что в 120 километрах от Челябинска. Накануне 23 февраля к нему в магазины пришли полицейские. О подробностях их визита предприниматель рассказал в интервью Радио Свобода.

– Я занимаю активную гражданскую позицию, всегда на все выборы хожу в качестве наблюдателя, – говорит Николай Коршунов. – У меня в собственности шесть небольших магазинов – продаем самые необходимые продукты – хлеб, молоко и т.д. И на этой площади я высказываю свое мнение о происходящем в виде собственноручно изготовленных плакатов, информационных листков.

Люди очень внимательно читали эти плакаты: что не связано с пропагандой, для них в диковинку

Я считаю, что раз эти торговые точки – моя собственность, значит, я имею право расклеивать в них любую информацию, мне Конституция это позволяет. Но нарываюсь на противодействие со стороны правоохранительных органов и администрации нашего небольшого города. Это было и перед думскими выборами в 2016-м, и сейчас (на выборах 2016 года Верхний Уфалей прославился тем, что из 20 кандидатов-единороссов в местный парламент прошли лишь четверо). А люди очень внимательно читали эти плакаты: все, что не связано с пропагандой, для них, естественно, в диковинку. Интересно было, потому что если он, допустим, живет в одном районе города и рядом с ним закрылся молокозавод, это он еще помнит, а то, что в противоположном конце города закрылся еще, например, леспромхоз или молочная кухня, он мог не знать вообще. Потому что это его не касалось. А когда они читают полностью список, то думают про себя: "А ведь на самом деле, как много у нас всего произошло за эти годы". У нас даже с думских выборов уже произошли колоссальные изменения к худшему: поголовная нищета, безработица, безысходность.

​– Что именно было на этих плакатах?

– Я живу очень много лет в Верхнем Уфалее, родился и вырос здесь. И накануне президентских выборов решил сделать подборку: что изменилось в нашем городе за 18 лет правления Владимира Путина. Какие предприятия закрылись? У нас был огромный, градообразующий, ордена Октябрьской революции никелевый комбинат – закрыт. Завод "Металлист" закрыт. Колесо-пружинный, мартеновский цеха закрыты, и пошло-поехало, колбасный цех, молокозавод, мебельная фабрика… Там 37 пунктов, в том числе детская больница, стационар на железной дороге. И те заводы, которые мало-мальски дышат, – я там тоже о них написал – например, на металлургическом заводе работало 5 тысяч человек, а сейчас максимум 500–700 человек.

– Вы думаете, ваши земляки вдруг забыли о том, какая ситуация в городе?

– Они, естественно, знают, но это еще одно напоминание: мол, ребята, вот вы говорите, что Владимир Владимирович Путин поднял страну с колен, но я, например, так не считаю. Я считаю, что мы летим в огромную яму с огромной скоростью. Я не отвечаю за всю страну, но как житель маленького промышленного городка я вижу, что это и это закрыто, это порушено, это разобрано, это попилено. Люди, вы пойдете голосовать, так подумайте маленечко, прежде чем сделать свой осознанный выбор.

​– Сколько, по-вашему, наберет Путин в Верхнем Уфалее на выборах?

– Он победит, по одной простой причине: у нас город очень маленький, все про всех все знают, передают друг другу. Пример приведу: в Бюро занятости – у нас, кстати, безработица страшная, потому что все закрыто – начальник собирает своих подчиненных и говорит: не дай бог, вы не придете на выборы, я вас премии лишу! Примерно так все и происходит в бюджетной сфере. И огромное количество людей, пусть даже несогласных, чтобы не потерять работу, даже такую мизерную, как в Бюро занятости, естественно, придут. Против начальства никто не пойдет. Так что Путин однозначно победит. Потому что административный ресурс, и огромное количество людей не умеют мыслить.

– Административный ресурс может принудить явиться на выборы, но ведь в кабинку для голосования человек заходит один…

Основная масса, конечно, зомбирована телевидением. Они не умеют ни рассуждать, ни мыслить, ни сопоставлять факты

– Они исхитряются. Просят, чтобы листик сфотографировали на телефон и отчитались. Это пройденный этап, такое было и на думских выборах. И на выборах в 2012 году, я был тогда наблюдателем. Это все элементарно, никаких проблем. Но основная масса народа, конечно, зомбирована телевидением. Они не умеют ни рассуждать, ни мыслить, ни сопоставлять факты. Для них то, что говорят по ТВ – эта наглая, лживая, агрессивная пропаганда, – обязательно сработает.

– Вам наверняка приходилось слышать от знакомых: "Если не Путин, то кто?" Люди не видят альтернативы. Что им на это можно возразить?

– Этой альтернативы нет по одной-единственной причине: все политическое пространство зачищено административным ресурсом. Человека, который мог бы составить конкуренцию Путину, ни при каких условиях не допустят к честным, альтернативным выборам. Поэтому альтернативы и нет. В "конкуренты" Путину идут люди однозначно назначенные, ничего собой не представляющие, и на их фоне он выглядит супергероем. Плюс ко всему пропаганда и зомбирование на тему, что Владимир Владимирович – самый уважаемый политик в мире, мы самая сильная страна.

Пожилые люди, естественно, ничего о Навальном не знают

​– А знают ли в Верхнем Уфалее об Алексее Навальном, его расследованиях, призыве бойкотировать выборы?

– Большинство, конечно, не знает. Знает определенная часть, в основном, разумеется, молодежь. Потому что Навальный имеет доступ только к интернету, к YouTube, а это, по большому счету, смотрит молодежь, школьники, студенты. Пожилые люди, естественно, ничего о Навальном не знают. Единственное, что они знают, – то, что им говорят пропагандисты из телевизора: что он ворюга конченый, негодяй и так далее.

– А люди среднего возраста?

– Люди среднего возраста, наверное, задумываются, но все же не очень. У нас все-таки деревня. Мы живем в каком-то болоте. Люди среднего возраста осторожничают: они работают где-то в бюджете, получают эти 10 тысяч, все закредитованы. На кухне, конечно, они за Навального. Но выразить свое мнение активно не могут. Потому что две секунды – и их выкинут с работы. Человек, прежде всего, задумывается о себе, а уже потом о своих политических взглядах.

​– Как на ваши акции реагируют власти?

– У нас глава города еще и секретарь местного отделения "Единой России". Когда были выборы в 2016-м, я вывешивал листовки в своих магазинах, что "ЕР" – партия жуликов и воров. Единороссы прибегали, внаглую срывали эти листовки. Ко мне очень многие местные подходили, говорили, молодец, ты правильно поступил, потому что они зарвавшиеся, наглые, берегов не чувствуют. В эту кампанию они поступили иначе: сначала отправили ко мне молоденьких девочек, которые в администрации на низких должностях, те сфотографировали листовки в моих магазинах, доложили начальству, а уж начальство каким-то образом повлияло на полицейских, и они пришли накануне 23 февраля. К тому моменту листовки висели около двух недель, время от времени я добавлял какую-то информацию в них. Пришли они без меня, сорвали все, в одном магазине – вместе с большим куском стеклообоев. Их было пять или шесть человек, продавцов напугали, взяли у них объяснения и уехали. Это было в пяти магазинах. А на следующий день они приехали в шестой. Но там продавец серьезная женщина, она им не позволила сорвать плакаты и вызвала меня. Я приехал, и мы с ними 2,5 часа разбирались. Было два участковых и дознаватель. Они мне не назвали никаких статей закона, которые бы я нарушил. Я думаю, они вообще не знают толком содержание КоАП. Время от времени звонили в дежурную часть, получали какие-то инструкции. Я знаю, что нет в моих действиях никаких нарушений. И ничем это не закончится, как и в прошлый раз.

– А давить на вас не пытались после думских выборов? Проверками магазины не мучили?

– Нет, такого не было. Написали протокол об административном правонарушении, но, видимо, мировые судьи сказали полицейским: ребята, нет такой статьи, чтобы наказать за эти листовки. В общем, все это ничем не кончилось. И никакого давления тоже не было.

– Сами вы жаловаться на действия полицейских планируете?

– В прошлый раз не жаловался, и в этот тоже не буду. Это бесполезное занятие, ворон ворону глаз не выклюет.

– А обратно листовки повесите?

– Да, обязательно, в некоторых магазинах они уже снова висят.

– Что вы собираетесь делать 18 марта? На выборы пойдете?

– Я полностью согласен с Алексеем Навальным: буду бойкотировать их. Я даже ездил в Москву 28 января на "забастовку избирателей". Но пойду обязательно на любой избирательный участок в качестве наблюдателя, чтобы не допустить фальсификаций.