Турция обратилась к Чехии с просьбой о выдаче лидера сирийских курдов

Турция официально обратилась к чешским властям с просьбой о выдаче лидера курдской общины Сирии Салиха Муслима. Заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг сказал, что Салих Муслим, бывший сопредседатель партии "Демократический союз" (PYD), предстанет перед пражским судом 26 февраля. Муслим был задержан в Праге 24 февраля по запросу Анкары. "Демократический союз" обвинил Турцию в "аресте лица, которое не является ее гражданином... без каких-либо юридических обоснований".

Турция потребовала выдачи Муслима после того, как турецкий суд обвинил его в "нарушении единства государства и страны" и других правонарушениях. "Демократический союз", который Турция считает "террористической группой", является основной политической курдской силой на севере Сирии. В прошлом году Муслим ушел в отставку с поста сопредседателя, но остался влиятельным политиком.

Анкара считает "Демократический союз" филиалом Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией в Турции и Евросоюзе.