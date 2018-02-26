Суд в Подмосковье оштрафовал лидера "Открытой России"

Председатель общественного движения "Открытая Россия" Александр Соловьев оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в работе иностранной организации, чья деятельность признана на территории России нежелательной. Соловьев сообщил об этом после прошедшего в понедельник, 26 февраля, в Подмосковье судебного заседания.

Соловьёв назвал обвинения в свой адрес абсурдными, так как не является участником международной организации, признанной на территории России "нежелательной". Соловьёв подчеркнул, что "Открытая Россия" – российская общественная организация без иностранного финансирования или участия.

Соловьев был избран председателем "Открытой России" в апреле 2017 года, когда об уходе с этого поста объявил основатель движения Михаил Ходорковский. Прежде он работал координатором проекта "Открытое право", чему предшествовала работа помощником депутата Госдумы шестого созыва Дмитрия Гудкова.