Суд в Подмосковье оштрафовал лидера "Открытой России"

Председатель общественного движения "Открытая Россия" Александр Соловьев оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в работе иностранной организации, чья деятельность признана на территории России нежелательной. Соловьев сообщил об этом после прошедшего в понедельник, 26 февраля, в Подмосковье судебного заседания.
Соловьёв назвал обвинения в свой адрес абсурдными, так как не является участником международной организации, признанной на территории России "нежелательной". Соловьёв подчеркнул, что "Открытая Россия" – российская общественная организация без иностранного финансирования или участия.
Соловьев был избран председателем "Открытой России" в апреле 2017 года, когда об уходе с этого поста объявил основатель движения Михаил Ходорковский. Прежде он работал координатором проекта "Открытое право", чему предшествовала работа помощником депутата Госдумы шестого созыва Дмитрия Гудкова.
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