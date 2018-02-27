Кокаин первым бортом: социальные сети о громком скандале в российском посольстве

Одна из самых резонансных, но одновременно и весьма загадочных тем последнего времени - история с кокаином, обнаруженным в российском посольстве в Аргентине.

Для начала - официальный комментарий Марии Захаровой, выложенный на сайте министерства иностранных дел:

Правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии наркотических веществ (кокаин) из этой южноамериканской страны на европейский рынок. В результате проведенных оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны, в отношении них ведется следствие, и дело впоследствии будет передано в суд.

Груз, о котором идет речь, был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий Посольства России в Буэнос-Айресе – школьно-жилом комплексе. Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения.

Информация об обнаружении сумок с подозрительным содержимым по инициативе Посла России в Буэнос-Айресе В.В.Коронелли и по согласованию с Центром была сообщена руководству аргентинских правоохранительных органов. В результате совместных действий, проведенных, в том числе, в здании, принадлежащем Посольству, при полном уважении его дипломатического статуса было установлено, что в сумках содержится наркотическое вещество.

Думаю, что нет необходимости пересказывать все детали оперативно-розыскных действий, так как это компетенция соответствующих служб. Могу лишь отметить, что достигнутый результат позволяет констатировать пресечение канала поставки.

Хотели бы подчеркнуть высокую степень эффективности взаимодействия, установившегося в ходе проведения этой операции между российскими и аргентинскими правоохранительными органами, в частности, с Министерством безопасности Аргентины и его Министром Патрисией Буллрич.

Этот опыт стал еще одним свидетельством истинно партнерского сотрудничества, развивающегося с этой страной по различным направлениям, включая правоохранительную сферу. Важно в этой связи упомянуть, что в текущем году вступили в силу двусторонние межгосударственные договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам (8 января) и о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы (8 января), а через две недели (9 марта) вступит в силу договор о выдаче, что создает дополнительную основу для совместных усилий по пресечению противоправной деятельности, если кому-то захочется в неблаговидных целях воспользоваться существующим благоприятным климатом между нашими странами.

Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства.

Удивлены, как эта тема освещается «экспертами», некоторые из них договорились до того, что данный случай «бросает тень» на наше диппредставительство. Всё с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского Посла и дипломатического персонала.

Экономист Максим Миронов написал у себя в ЖЖ большой пост, в котором попытался показать, что официальные российские комментарии уводят публику в сторону от правды:

В школе при российском посольстве в Аргентине были обнаружены почти 400 кг кокаина. У меня есть чуть больше информации по поводу этой истории, чем у российских СМИ, потому что, во-первых, двое моих детей сейчас учатся в этой школе, во-вторых, я лично знаком с помощником посла по безопасности Олегом Воробьевым, имя которого неоднократно фигурирует в переговорах наркоторговцев.



Базируясь на информации, опубликованной в аргентинских СМИ (Clarin, La Nacion, Infobae), а также своей собственной информации касательно того, как работает российское посольство и школа при посольстве, могу с большой долей уверенности утверждать, что официальный комментарий МИД - это ложь.Всю вину ведомство возлагает на «закончившего к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотрудника технического состава учреждения».В то же время школа – режимный объект, который постоянно охраняется сотрудниками ФСБ. Раньше родители могли пройти в школу относительно свободно, подняться поговорить с учителем, если нужно, проводить ребенка до класса. Три года назад, после «Крымнаш», режим безопасности резко усилили (объясняли это боязнью терактов). Если раньше на входе сидела одна и та же вахтерша, которая могла отлучиться минут на 15, то сейчас вход всегда охраняют сотрудники спецслужб. Вход родителей на территорию школы строго воспрещен. Если мне нужно поговорить с учителем, ей звонят, она спускается, и мы разговариваем у входа. Если нужно встретиться с директором, то меня провожают до кабинета директора.



Версию о том, что 12 чемоданов с кокаином можно было пронести в школу без ведома охраны, можно сразу исключить. Охранники меняются постоянно (всего там 4-5 сотрудников службы безопасности посольства, которые ежедневно чередуются). Чисто теоретически можно коррумпировать только одного и пронести в его смену. Однако это очень рискованно. Все входы, выходы и общественные места просматриваются видеокамерами, информация с которых записывается. То есть другой охранник или начальник охраны могут легко обнаружить, что во время дежурства этого охранника в школу пронесли подозрительные чемоданы. 12 чемоданов по 36 кг каждый – это огромный объем. Его не спрячешь в шкафу в подсобке. То есть если даже вам удалось эти чемоданы пронести, то другой охранник всегда может их обнаружить и поинтересоваться, что это за груз. Если кто-то хочет пронести такой груз на территорию посольской школы и обеспечить его сохранность, нужно договариваться с начальником охраны.<...>

Получается, что «технический работник» оставил 12 чемоданов перед тем, как вернулся в Россию, и никто в посольстве не подозревал, что там не носки-трусы, а что-то другое. Вдруг приезжает какой-то могущественный предприниматель и говорит: «Давайте мне 12 чемоданов, которые тут ваш бухгалтер оставил, я ему в Москву на личном самолете все доставлю». По его версии, в чемоданах коньяк. То есть бухгалтер посольства, возвращаясь из Аргентины в Москву после командировки, решил забрать с собой 12 чемоданов коньяка на память из Аргентины и отправил своего кореша, чтобы он на частном самолете за ними слетал. При этом кореш бухгалтера настолько наглый, что требует, чтобы ему в аэропорт не на такси бухгалтерские манатки доставили, а на машине диппредставительства. Начальник службы безопасности говорит на это: «Не, не могу я тебе организовать доставку, у меня могут быть проблемы».

Что же произошло на самом деле? Судя по всему, кокаин через российское посольство в Аргентине ввозится уже давно.<...>

Видимо, это вызвало гнев аргентинских спецслужб, и для разруливания ситуации в Аргентину срочно прилетел секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. После его визита муку увезли в Москву, чтобы проследить, кто ее заберет. Совбез отрицает, что груз вывезли именно на его самолете. Видимо, были задействованы традиционные каналы доставки диппочты. По прибытии чемоданов в Москву арестовали бывшего бухгалтера посольства, который, если верить официальному сообщению МИД, всю эту тему с кокаином на 50 млн долларов во время своей командировки и замутил.

Владимир Милов:

Офигенно. Наркобаронам из МИДа и ФСБ и брехливой Маше Захаровой не повезло: в Аргентине живет Максим Миронов, у которого дети ходят в эту самую посольскую школу, и он подтверждает, что в ситуации с 400 кг кокаина все совсем не так, как брешет российский МИД

Семён Файбисович:

Все как по полочкам. Ну а что ФСБ - крыша и крестная мать всех русских бандитов - уже давно ясно всем, у кого есть голова на плечах.

Михаил Крутихин:

Читаю о новых деталях мидовской кокаиновой аферы и вспоминаю разговор на прошлой неделе с уругвайцем - еще до того, как появилась информация о 400 кг "муки" в диппочте:

- Ты знаешь, раньше при слове "мафия" все у нас представляли итальянцев. Сейчас все ассоциации только с русскими. Про итальянцев как-то забыли.

Дмитрий Бавырин:

Я мучительно думаю, кому из режиссеров можно доверить экранизацию истории с торговлей кокаином через российское посольство в Аргентине, а глупое сердце шепчет мне - Кустурица.

Дмитрий Гололобов:

После истории с коксом российскому МИДу вернут старое название — Наркомат Иностранных Дел.

Александр Рыклин:

Вот, вечно вы всем недовольны!!! Бухтите и бухтите, бухтите и бухтите... Вы бы предпочли, чтобы кокаин в Россию ввозили колумбийские картели? Вы не понимаете, что в таком случае дефицит бюджета главной отечественной группировки покрывался бы из вашего кармана... А где бы они еще бабло брали? Конечно, тупо бы тырили из федерального бюджета... А теперь мы понимаем,что на самом деле наркотрафик был организован в рамках антикоррупционной кампании... Получается, сколько денег от продажи кокса выручили, столько сохранили в бюджете... И не будем забывать про стимуляцию роста ВВП...

Посольство России в Аргентине ответило Миронову на своей странице в Фейсбуке, причём ответило в стиле, уже привычном для российской дипломатии:

Нам известен господин М.Миронов, постоянно проживающий с семьей в Аргентине. На протяжении последних нескольких лет он занимает известную политическую позицию, претендуя на роль лидера местной оппозиционной ячейки. Ранее пытался собирать у стен Посольства, впрочем без особого успеха, митинги антироссийской направленности, в том числе такая попытка была им предпринята в день проведения протокольного мероприятия по случаю нашего национального праздника. Аналогичных подходов придерживается и его супруга – А.Петрачкова, недолгое время представлявшая здесь проект «Russia Beyond the Headlines», откуда вскоре ушла со скандалом, не договорившись о размере оплаты своего труда.

Приведенные в указанном материале данные по большей части являются вольной интерпретацией – «перепевами» – публикаций местной прессы. Делая ставку на наиболее «жареную» информацию и громкие «желтые» заголовки, зачастую изобилующие изрядной долей журналистской фантазии и рассчитанные на «вау-эффект» от мгновенной подачи непроверенных данных, а отнюдь не на их достоверность, господин Миронов в своем фирменном стиле пытается использовать любую возможность для очернения нашей страны и расположенного здесь Посольства.

Действительно, в Школе при Посольстве на возмездной основе (как это и предусмотрено соответствующими нормами и правилами) заочно обучаются двое его детей (в 1 и 4 классах), которые были зачислены туда по просьбе родителей – российских граждан. Отказывать им в получении качественного образования оснований не видели – дети не должны быть заложниками антироссийских взглядов своих родителей.

В своем посте М.Миронов претендует на владение эксклюзивной фактурой, дает понять, что обучение детей в Школе при Посольстве предоставляет ему некий особый доступ к «инсайдерской» информации о внутреннем регламенте росзагранучреждения, что совершенно не соответствует действительности. Кроме того, заочная форма, по которой обучаются его дети, предполагает посещение ими и их родителями учебного заведения всего два раза в год – в декабре и мае. Следует отметить и то, что никто из сотрудников российской дипмиссии не поддерживал и не поддерживает с ним контактов.

Абсолютной нелепостью выглядит домысел господина Миронова о том, что готовившиеся к поставке на европейские рынки наркотические вещества были обнаружены аргентинской стороной и уже потом к расследованию подключилось Посольство. Все было с точностью до наоборот, о чем заявила не только ненавистная автору поста российская сторона, но и наши аргентинские партнеры. Рекомендуем еще раз ознакомиться с комментарием официального представителя МИД М.В.Захаровой, а также с выступлением Министра безопасности Аргентины П.Буллрич на пресс-конференции 22 февраля с.г.

Никакой критики не выдерживает приведенный в посте «факт» относительно ограниченного доступа технических сотрудников Посольства на территорию Школы. Представители хозяйственной службы в силу специфики своей работы в любое время могут пройти в складские и технические помещения, расположенные в здании. Кроме того, на время школьных каникул охрана с помещения снималась, что могло значительно упростить злоумышленникам задачу.

Пассаж М.Миронова относительно того, что «для разруливания ситуации в Аргентину срочно прилетел Секретарь Совета Безопасности Н.П.Патрушев», у тех, кто знаком со сроками планирования визитов государственных деятелей такого уровня, может вызвать только улыбку: в соответствии с международной протокольной практикой подобные поездки согласуются заранее, тем более, что в рамках визита Н.П.Патрушева готовилась и состоялась его беседа с Президентом Аргентины М.Макри.

Тезис о якобы направлении наркотиков в Москву диппочтой – очередная мистификация, которую уже опровергли в МИД России. Со своей стороны, можем только повторить, что у технического персонала росзагранучреждения нет допуска к формированию дипломатической почты.

Сейчас, когда ведется совместное расследование российских и аргентинских спецслужб и наиболее чувствительные данные не могут быть обнародованы в интересах следствия, перед людьми, настроенными любой ценой попасть в фокус общественного внимания, открывается богатое поле возможностей. В современном медийном пространстве сделать это достаточно просто, жонглируя несколькими фамилиями, выдавая себя за «инсайдера»

и «подверстывая» разрозненные немногочисленные факты под свои взгляды, тем самым выстраивая желаемую логику произошедшего.

Полагаем, что выступление господина Миронова в очередной раз свидетельствует о его стремлении сделать себе имя на оплевывании нашей страны и ее внешнеполитической службы. А дети его, надеемся, продолжат учиться в Школе при Посольстве. Может быть, это компенсирует им изъяны антироссийской атмосферы, царящей в их семье.

Михаил Виноградов:

Эксперта все это ставит в затруднительное положение.

1. Мы с вами точно не знаем, как оно все было и кому все верить. И внутренне более склонны доверять тому, чья интонация покажется нам менее отталкивающей. Может быть, если бы дипломаты знали или чувствовали это (и при этом имели целью донести свою правду, а не отчитаться о том, что дали отпор и целевым образом потратили оставшиеся килограммы), то они написали бы что-то взвешенное, обстоятельное, достойное звания дипломатического работника.

2. Реакция дипломатической службы (Захарова, а теперь еще это ) тем примечательнее, что, судя по утечкам, которым они дают отпор, собственно МИДовцы в этой ситуации особо ни при чем, а посол, по утверждению клеветников, и вовсе собирался дать отпор. Это дает гражданским дипломатам возможность найти какие-то сообразные случаю слова, которые не оттолкнул от них ни тех, кто склонен доверять официальной версии, ни тех, кто не особенно склонен - но с интересом прочитал пересказы аргентинских статей, что дипломат были не в восторге.

3. Безусловно, имеет место кризисная ситуация. И она требует антикризисного сопровождения. А для этого если не признания факта кризиса, то, по крайней мере, признания драматичности момента. Это в том числе позволит мобилизовать тех, кто тебе симпатизирует.

4. Текст приобрел бы большую выразительность, если бы в конце было указано на наличие у посольства неопровержимых данных о причастности Миронова (вариант - детей Миронова) к проносу в здание школы вот этого вот всего.

Андрей Десницкий:

Это блистательный текст.

Что имеет сообщить гражданам России посольство России, через которое в Россию отправили несколько сот килограммов кокаина?

Юлия Галямина:

Стиль меня продолжает поражать. И представления о норме : дети не должны стать заложниками антироссийских взглядов родителей. Потому что мы великодушны! А так, конечно, должны были бы стать!

Иван Курилла:

Вот и российское посольство в Аргентине считает, что в семье М.Миронова царит "антироссийская атмосфера".

Мне все же интересно, как легко всякие официальные, неофициальные и полуофициальные лица берутся раздавать ярлыки "антироссийских" гражданам России. Если уж что-то запрещать, то вот я бы запретил государственным органам использовать такое слово в адрес российских граждан.

Марат Гельман:

вдруг вы пропустили. прекрасный документ эпохи. В посольстве нашли 400 кг кокса а позорит страну некий Миронов написавший об этом пост.

могу только процитировать вашего начальника Лаврова - дэбилы

Альфред Кох:

Это просто умора в тапочках. Так в совке даже Солженицына не клеймили. Сразу вспоминается М.Е. Салтыков-Щедрин: "Что-то NN на патриотизм напирает! Наверное проворовался..."

Молодец Максим Миронов. Ударил прямо в яблочко!

Кирилл Шулика:

Значит, Миронов правду написал.

Кстати, о Патрушеве. Действительно, много говорили о том, что кокаин (или подложенная вместо него мука) был вывезен в Россию на самолёте Николая Патрушева (в Совете Безопасности это отрицали).

Но РБК предлагает версию ещё занятнее:

На фотографиях из уголовного дела о раскрытии канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию, которые опубликовала аргентинская жандармерия, есть снимок с лайнером, в который грузили чемоданы. В них, как предполагали организаторы канала, должны были находиться 400 кг кокаина. Бортовой номер самолета — 96023.<...>

Лайнер с таким же бортовым номером в августе 2016 года совершил первый полет, указывает ресурс russianplanes.net (после публикации материала ресурс оказался недоступен, сохраненную версию страницы сайта можно найти в кэше Google), который специализируется на сборе информации об отечественных самолетах и изучает карту их полетов. 30 декабря 2016 года управляющий делами президента РФ Александр Колпаков в интервью ТАСС рассказал, что летный спецотряд ​в рамках реализации программы обновления парка воздушных судов отечественными самолетами получил за год несколько самолетов: один Ту-214СР, два Ил-96-300, два Superjet 100. «Сегодня получен второй самолет Ил-96-300», — отметил Колпаков. Первый самолет этой модели был передан летному отряду 22 июля (бортовой номер 96022), а 30 декабря 2016 года ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России, который специализируется на перевозке первых лиц государства, получил борт 96023.



Ресурс russianplanes.net также указывает, что 6 декабря 2017 года самолет Ил-96 с бортовым номером 96023 действительно был в аэропорту Буэнос-Айреса. 7 декабря он был в Кабо-Верде, откуда улетел в Москву.

Сайт RussianPlanes, откуда почерпнули сведения журналисты, был стремительно закрыт, но информация уже разнеслась.

Максим Трудолюбов:

Яркий и захватывающий мир современных штирлицов. Самолет, которым казалось бы летают по работе С. Лавров и Д. Медведев, на самом деле глубоко внедрен - под прикрытием - в мировой кокаиновый бизнес. Может быть Лавров и Медведев просто статисты и все выступления на мюнхенской конференции - прикрытие.

Сергей Медведев:

Чем дальше в лес, тем толще партизан. Оказывается, кокаин везли не самолетом Патрушева, а спецбортом из отряда "Россия" для первых лиц государства. Вот я и думаю, вслед за Максом Трудолюбовым может, никакой российской власти и нет, всех этих выборов, речей, официальных визитов, и все это огромная операция прикрытия для глобального наркотрафика? И Кремль это просто один из штабов наркокартеля?

Алексей Табалов:

Ха, кокаинчик то правительственными самолетами доставляют...Я теперь понимаю, отчего у них такие идеи бредовые постоянно рождаются...Если столько нюхать..Причем походу нюхают одновременно всей Госдумой, Совфедом, Правительством и АПешечкой

Геннадий Гудков:

Ну, чем не идиллия: преступное Посольство и международная мафия. Близнецы-братья! Сколько долларовых миллионеров вернулись из загранкомандировок в Южную Америку - никто точно не знает. А самое главное, никто и знать не хочет.

Эдуард Надточий:

короче, пора в маскве высаживать отряд морской пехоты и ловить этих норьег для доставки в американские тюрьмы. это уже агония режима

Иван Преображенский:

Я понимаю, как можно захватить власть в государстве, чтобы ей упиваться.

Как захватить власть в государстве, чтобы захватить потом весь мир.

Захватить власть в государстве, чтобы всех обобрать.

Захватить, наконец, власть, чтоб всех унизить и самоутвердиться, забыв пубертатные комплексы.

Но зачем кому-то захватывать власть, чтобы тупо возить кокаин из Аргентины?! Ведь для этого государство совсем не нужно!?

Николай Травкин:

В Управделами президента опровергают сообщения о причастности самолета спецотряда «Россия» к делу о наркотиках.

Да, собственно, и до их опровержения было ясно, что скорее всего фото подделали. А если фото и настоящее, то этот самолёт давно уволился из лётного спецотряда. Ну, на крайний случай, когда в него грузили муку под видом кокаина, он был в отпуске.

Константин Эггерт в колонке для "Немецкой волны" предполагает, что Аргентина могла сознательно пойти на притушение конфликта:

Предположу: на самом деле аргентинцы проинформировали посла о результатах своего расследования и предложили ему представить все так, будто раскрытие преступления инициировали сами россияне. Причины этому вполне прагматические. Отношения Москвы и Буэнос-Айреса очень хорошие, и администрация президента Маурисио Макри, спасая лицо официальной России, без сомнения, заработала себе немало очков в глазах Кремля.

Вдобавок посол Коронелли, кажется, действительно популярен в Аргентине. Он работает там почти семь лет, имеет отличные связи, и аргентинцы могли чисто по-человечески захотеть помочь ему лично избежать позора. На это указывает и внезапный визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Буэнос-Айрес. Видимо, он приезжал тушить скандал и извиняться перед аргентинцами. И это, кстати, тоже неслучайно.

Получается, что Москва признает: в деле замешаны именно спецслужбы. Иначе диалог продолжался бы на уровне дипломатических ведомств. Судя по участившимся поездкам руководителей российских спецслужб за границу, в мире осознали - МИД России мало на что влияет, поэтому лучше говорить с теми, кто реально принимает решения. Пусть это и не самые приятные и простые в общении люди.

У Смоленской площади осталась чисто декоративная роль - рассказывать про отсутствующих в Донбассе российских военных и выпускать противоречащие друг другу заявления о "российских гражданах", почему-то попавших под огонь американцев в Сирии. Кстати, аргентинские СМИ опубликовали информацию, что поставки кокаина, по данным полиции, могли идти и через посольство России в Уругвае. Нас, вероятно, ждут новые разоблачения.

Ещё один забавный сюжет - постепенное уменьшение количества кокаина в новостях.

Александр Коляндр:

Сначала говорили 400 кг кокаина нашли в Аргентине. Потом 389 кг. Теперь фсб заявляет что при операции было 365 кг

Утруска-усушка?

Стас Кувалдин:

Кстати, в связи со всей этой историей интересно, различается ли по весу равный объем кокаина и муки?

Олег Козырев:

Ладно, Лавров и Патрушев, дарю вам версию лучше вашей: "В Аргентине была закуплена мука для Масленицы, которую аргентинские силовики перепутали с кокаином. МИД РФ учтет этот казус и выпустит брошюры о праздновании Масленицы на аргентинском языке. А может даже и на испанском".

Анатолий Несмиян:

МИД вынужден снова обращаться к теме скандала с кокаином на территории посольства России в Аргентине. Чем-то все это сильно напоминает историю с погибшими в Сирии частными военными: вначале полное отрицание, затем признание самого факта, туманные формулировки и перевод внимания на нечто постороннее. Вопрос: а как вообще 400 кг наркотиков оказались на территории российского преставительства, не уточняется. Кроме того, не ясно, а как именно должен был переправляться кокаин в Москву - по крайней мере, конечную точку маршрута МИД не отрицает.



В тени остается и вопрос, который вообще возникает в связи с этой ситуацией - а идет ли речь о разовой операции транспортировки такого количества наркотиков или вскрылась работающая сеть по бесперебойной поставке?



Вообще, Кремль практически нон-стопом попадает в одну историю за другой: спортивный допинг, вмешательство в американские выборы, организация окружением Путина незаконных наемнических формирований на грани международного терроризма, геноцид в Восточной Гуте, теперь вот наркотики - и все это на одном дыхании.



И ведь не сказать, что это какие-то враждебные происки - все это Кремль себе привозит сам, просто Запад возит его мордой об стол, выбрав подходящий момент, и только. Смысл кампании, в общем-то, очевиден: мафиозное государство как оно есть, теперь идет презентация бандитской сущности дорвавшихся до власти в огромной стране уголовников из подворотен.

Эльшад Бабаев:

Теперь предвыборный слоган у Путина должен звучать так:

Кокаиновый Президент! Кокаиновая Россия!