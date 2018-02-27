Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию по Ирану

Россия наложила вето на внесенную Великобританией в Совет Безопасности ООН резолюцию, критикующую Иран за нарушения эмбарго на поставки ракет и беспилотников действующим в Йемене шиитским мятежникам — хуситам. 11 членов Совбеза голосовали "за" резолюцию, Россия и Боливия — "против", Китай и Казахстан воздержались.

Британская резолюция основывалась на выводах экспертов, о том, что выпущенная хуситами в прошлом году в сторону Саудовской Аравии ракета совпадает по своим конструкторским и техническим характеристикам с иранской баллистической ракетой модели "Киам-1".

"Иран нарушает введенное в 2015 году международное эмбарго на экспорт оружия в Йемен, так как не принял необходимых мер, чтобы воспрепятствовать прямой или опосредованной передаче хуситам ракет и беспилотников", говорится в проекте резолюции ООН.

Лондон в надежде найти компромисс с Москвой удалил из текста резолюции слова осуждения в адрес Ирана, а также фразу о "применении дополнительных мер к нарушителям оружейного эмбарго". Тем не менее российский предствитель в ООН Василий Небензя обвинил Лондон в стремлении за счет непроверенных и неподтвержденных заявлений "подогреть конфронтацию" между суннитами и шиитами на Ближнем Востоке.

В ответ на российское вето постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что если Россия блокирует шаги, направленные на то, чтобы пресечь опасные и дестабилизирующие действия Ирана, то Соединенным Штатам и их партнерам не остается ничего иного, как принять меры в отношении Ирана, которые Москва не сможет заблокировать".