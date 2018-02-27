К Паралимпиаде в Пхёнчхане допущены 30 атлетов из России

Тридцать российских паралимпийцев примут участие в зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане.Они будут соревноваться под нейтральным флагом. Это - сноубордисты, горнолыжники, лыжницы и кёрлингисты. К Играм также допущены 39 человек из тренерского и технического штабов. У шести слабовидящих лыжников помимо этого будут сопровождающие. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Международного паралимпийского комитета.

Все допущенные к Паралимпиаде атлеты прошли за последние полгода, по крайней мере, два антидопинговых теста.

Отмечается, что российские паралимпийцы получили лицензии по остаточному принципу, после того, как некоторые Национальные олимпийские комитеты отказались от участия в Играх в ряде дисциплин. Официально сборная России на Паралимпиаду-2018 не допущена.

Зимние Паралимпийские игры в Южной Корее пройдут с 8 по 18 марта.