Ресурс RussianPlanes закрыли после публикации о "кокаиновом деле"

Проект RussianPlanes, посвященный российской авиации, закрылся вскоре после того, как РБК сослался на него в публикации о том, что самолет специального летного отряда "Россия" с бортовым номером 96 023 фигурирует в деле о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию.

Как рассказал владелец сайта "Медиазоне", никто от него не требовал удалять ресурс, он сделал это по своей личной инициативе после того, как увидел новость на РБК. По его словам, он не хочет никого подставить. Владелец проекта также удалил группу "ВКонтакте", собственную страницу и сайт RussianShips, посвященный кораблям.

Накануне РБК опубликовал новость о том, что ИЛ-96 специального летного отряда "Россия" с бортовым номером 96023 фигурирует в деле о попытке доставить из Буэнос-Айреса в Москву через дипломатические каналы почти 400 килограммов кокаина. Видео с самолетом, в который грузят контрабанду, было опубликовано аргентинской жандармерией.

О международной торговле наркотиками, к которой причастны сотрудники российского посольства в Аргентине, стало известно 22 февраля. В деле фигурируют шесть человек —экс-сотрудники посольства, бывший аргентинский полицейский, его знакомый и живущий в Берлине россиняин. Последний находится в международном розыске, все остальные арестованы.