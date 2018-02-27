Обманутые дольщики из Новосибирска вышли на пикеты в Москве

Покупатели квартир в недостроенном жилом комплексе в Новосибирске начали серию одиночных пикетов в Москве. Представители инициативной группы намерены ежедневно выходить к зданиям Министерства строительства и Администрации президента России вплоть до 18 марта. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

По словам участников акции протеста, руководство региона уже полтора года не может решить их проблему. "Мы не можем каждый раз голодать, когда нам отказывают в обсуждении", - заявили они изданию.​

​Из-за неоднократной смены застройщиков и подрядчиков более 170 семей не могут получить статус обманутых дольщиков. У них на руках "договоры предварительного участия" с генподрядчиком и полностью оплаченные квартиры, однако по закону они не могут на них претендовать. Еще 180 признаны дольщиками, поскольку заключали договор с застройщиком.

В конце прошлого года в региональном правительстве людям пообещали, что их проблемы будут решены, однако с тех пор чиновники игнорируют все просьбы о встречах. А на прошлой неделе мэр Новосибирска заявил, что строительство долгостроя возобновлено, однако покупатели с договорами предварительного участия квартиры в этом жилом комплексе не получат.

17 февраля несколько десятков обманутых дольщиков недостроенного жилого комплекса в Новосибирске вышли на согласованный митинг в центре города. Участники акции протеста заявили, что областное министерство строительства и исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников только имитируют деятельность по решению проблем 180 семей, оплативших, но так и не получивших свое жилье.

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