В Грузии протестующие блокировали автомагистраль Тбилиси-Поти

Близкие и друзья гражданина Грузии Арчила Татунашвили, погибшего в Южной Осетии при невыясненных обстоятельствах, согласились временно открыть автомагистраль Тбилиси-Поти. Ранее они перекрыли дорогу, требуя от властей Южной Осетии выдать им тело погибшего. В течении нескольких часов движение по центральной магистрали Южного Кавказа было перекрыто.
В ночь на вторник, после переговоров с министром внутренних дел Грузии, отец Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали, сообщил журналистам, что участники акции протеста согласились временно открыть центральную автомагистраль, но дают властям 48 часов для того, чтобы вернуть тело погибшего из Южной Осетии.
Отставной военнослужащий грузинской армии Арчил Татунашвили, занимавшийся мелким бизнесом в Ахалгорском районе Южной Осетии, был арестован после словесной перепалки с местными таможенниками. Позднее его переправили в Цхинвали, где по официальным сообщениям властей Южной Осетии, он скончался от сердечного приступа. Хотя грузинская сторона подозревает, что Арчила Татунашвили избили и он умер от побоев.
Несмотря на активные переговоры, власти Южной Осетии отказались выдать тело погибшего родителям и друзьям, после чего они решили перекрыть автомагистраль. Без нормального функционирования автотрассы Тбилиси – Поти, соединяющей восточное Закавказье с черноморскими портами, нормальная жизнедеятельность Грузии и Армении весьма затруднительна.
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