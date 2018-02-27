В Грузии протестующие блокировали автомагистраль Тбилиси-Поти

Близкие и друзья гражданина Грузии Арчила Татунашвили, погибшего в Южной Осетии при невыясненных обстоятельствах, согласились временно открыть автомагистраль Тбилиси-Поти. Ранее они перекрыли дорогу, требуя от властей Южной Осетии выдать им тело погибшего. В течении нескольких часов движение по центральной магистрали Южного Кавказа было перекрыто.

В ночь на вторник, после переговоров с министром внутренних дел Грузии, отец Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали, сообщил журналистам, что участники акции протеста согласились временно открыть центральную автомагистраль, но дают властям 48 часов для того, чтобы вернуть тело погибшего из Южной Осетии.

​Отставной военнослужащий грузинской армии Арчил Татунашвили, занимавшийся мелким бизнесом в Ахалгорском районе Южной Осетии, был арестован после словесной перепалки с местными таможенниками. Позднее его переправили в Цхинвали, где по официальным сообщениям властей Южной Осетии, он скончался от сердечного приступа. Хотя грузинская сторона подозревает, что Арчила Татунашвили избили и он умер от побоев.

Несмотря на активные переговоры, власти Южной Осетии отказались выдать тело погибшего родителям и друзьям, после чего они решили перекрыть автомагистраль. Без нормального функционирования автотрассы Тбилиси – Поти, соединяющей восточное Закавказье с черноморскими портами, нормальная жизнедеятельность Грузии и Армении весьма затруднительна.