МЭА: США в 2019 году обойдут Россию по производству сырой нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что Соединенные Штаты в 2019 году обойдут Россию как крупнейший в мире производитель сырой нефти. Это объясняется ростом добычи сланцевого топлива в США. Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол заявил об этом в Токио 27 февраля, после того как в конце 2017 года производство нефти в США выросло более чем на 10 миллионов баррелей в сутки в первый раз с 1970-х годов, обогнав крупнейшего экспортера нефти – Саудовскую Аравию.

Администрация по энергетической информации США заявила, что к концу 2018 года объем производства в стране превысит 11 миллионов баррелей в сутки. Уровень добычи в России чуть ниже этой отметки.

Рост добычи в США происходит в то время, когда другие крупные производители отказываются от нефтеразработок, чтобы поддерживать уровень цен. Американская нефть также идет на экспорт, снижая долю ОПЕК и России на мировом рынке. Бирол сообщил агентству Reuters, что не ожидает снижения добычи нефти в США в ближайшие четыре-пять лет.