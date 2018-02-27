СМИ: членов "Единой России" заставят привести на выборы 20-50 человек

Избирательный штаб Владимира Путина для повышения явки на президентских выборах в крупных городах запустил проект "Мегаполис". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как рассказали источники издания, в нем в первую очередь должны принять участие члены партии "Единая Россия". В зависимости от положения в партийной иерархии, они должны привести на выборы от 20 до 50 человек каждый. При этом количество приведенных на выборы граждан каждым из членов партии было разработано с учетом явки, которая была зарегистрирована на выборах в 2008 году. Тогда в среднем по стране явка составила около 70 процентов. В аннексированном Крыму этот показатель должен составить не ниже, чем на референдуме по присоединению к России – 89 с половиной процентов. Сейчас, по внутренним закрытым опросам, прогнозируемая явка в городах-миллионниках колеблется в районе 40–50 процентов, рассказали изданию источники в штабе Путина.

Ранее сообщалось, что Кремль рассчитывает на победу "основного кандидата" при явке 70 процентов. В Администрации президента разработали рекомендации для регионов по повышению явки, в частности, конкурс селфи с избирательного участка.

Выборы президента России пройдут 18 марта.